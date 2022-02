Gotham Knights : un pilote pour une série est commandé

La série télévisée Gotham Knights de The CW sera produite par les producteurs exécutifs de Batwoman, Chad Fiveash et James Stoteraux, et par la scénariste Natalie Abrams, avec l’aide de Berlanti Productions et Warner Bros Television. Bien différente du jeu vidéo réalisé par Warner Bros Games Montréal qui est attendu dans le courant de l’année sur consoles et PC, celle-ci va raconter comment le fils adoptif rebelle de Bruce Wayne forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman lorsqu’ils sont tous accusés d’avoir tué le célèbre Chevalier Noir de DC Comics.

‘GOTHAM KNIGHTS’ has landed a pilot order from The CW.

The series is set in the wake of Bruce Wayne’s murder, as his rebellious adopted son forges an unlikely alliance with the children of Batman’s enemies when they are all framed for killing the Caped Crusader. pic.twitter.com/l4u32egKuT

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 3, 2022