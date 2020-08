Gotham Knights : les successeurs de Batman vont devoir faire régner l’ordre

Suite à la mort du célèbre Chevalier Noir, Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin ont pour mission de protéger Gotham City.

Développé par Warner Bros Games Montréal, Gotham Knights est un action-RPG à la troisième personne avec un monde ouvert dynamique et interactif. Basé sur une histoire originale non rattachée à la fin de la série des Batman Arkham de Rocksteady Studios, ce nouvel opus va mettre en scène la Batman Family. Depuis le Beffroi, une base d’opérations équipée des technologies les plus pointues de Wayne Enterprises, la nouvelle garde de super-héros va être amenée à empêcher la ville de Gotham City (cinq districts différents, patrouille en Bat-moto dans les rues sombres) de sombrer dans le chaos en éradiquant le monde du crime et des ennemis notoires comme Mister Freeze, la Cour des Hiboux et Ergot.

Les membres de la Batman Family dans Gotham Knights

Gotham Knights est jouable en solo ou à deux joueurs dans une expérience coopérative en ligne :

Batgirl, également connue sous le nom de Barbara Gordon, est une combattante déterminée et une hackeuse expérimentée. En tant que fille du commissaire décédé de Gotham, Jim Gordon, elle avait aidé Batman comme Oracle dans le passé. Maintenant, après des années de récupération et de préparation, elle est prête à assumer son nouveau rôle à l’aide de son tonfa de mêlée et de ses compétences en kickboxing, capoeira et jiu-jitsu

Nightwinge (Dick Grayson) est le premier Robin qui était le protégé de Batman avant de devenir un héros à part entière. C’est un leader naturel et le membre le plus âgé et le plus sage de la Batman Family. La maîtrise acrobatique de Nightwing est complétée par une utilisation experte de ses doubles bâtons d’escrime, ce qui lui permet d’éliminer efficacement les ennemis.

Red Hood, anciennement connu sous le nom de Jason Todd, est un anti-héros féroce et imprévisible. Il doit son tempérament à sa mort et à sa résurrection orchestrée des mains d’un des ennemis les plus dangereux de Batman. Red Hood a du mal à garder son sang-froid mais n’hésitera pas à s’interposer lorsqu’un ami est menacé. Son entraînement lui a permis d’acquérir une force surhumaine et une maîtrise de multiples techniques de combat avec toutes sortes d’armes – à la fois traditionnelles et de haute technologie Robin (Tim Drak) est le jeune prodige et génie de l’équipe, aussi un maître du raisonnement déductif. En tant que véritable disciple de Batman et fidèle à sa mission, il est motivé par la conviction que Gotham City a besoin de protection et espère être le genre de héros qu’incarnait Batman. Combattant expert armé de son bâton rétractable et doué dans une variété de techniques furtives, Robin possède également une formation combinée en guerre psychologique et en sciences du comportement

À mesure que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin progressent, leurs compétences spécifiques évolueront, de même qu’un arsenal croissant d’armes et d’équipement.

Gotham Knights se dévoile dans un trailer

“L’équipe est ravie d’annoncer Gotham Knights et de partager notre travail autour d’une histoire différente des super-héros DC“, a déclaré Patrick Redding, directeur créatif de Warner Bros Games Montréal. “Nous sommes impatients de voir les fans incarner cette nouvelle garde de puissants super-héros DC composée de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, et résoudre un mystère original dans une Gotham City aussi vivante que palpitante.”

“Avec Gotham Knights, l’équipe de Warner Bros Games Montréal donne vie aux personnages de la Batman Family d’une manière unique qui va ravir les fans et les nouveaux joueurs“, a déclaré David Haddad, président de Warner Bros Games. “Alors que nous embarquons dans une nouvelle ère de narration interactive, notre équipe de développement a travaillé avec passion pour créer une nouvelle expérience approfondie au sein de l’univers Batman de DC.”

Batgirl affronte Mister Freeze avec Robin, une première vidéo de gameplay pour Gotham Knights

Gotham Knights sortira en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.