Gotham Knights : le fils de Bruce Wayne va enquêter sur la mort de… Batman

"Qui va protéger Gotham City maintenant que le Dark Knight est mort ?"

Basée sur les personnages créés pour DC par Bob Kane et Bill Finger, la série télévisée Gotham Knights est écrite par le trio Batwoman de Chad Fiveash, James Stoteraux et Natalie Abrams. Elle se déroule au lendemain du meurtre de Bruce Wayne, avec son fils adoptif rebelle Turner Hayes (Oscar Morgan) qui forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman – Duela (Olivia Rose Keegan), Harper Row (Fallon Smythe) et son frère Cullen Row (Tyler DiChiara) – lorsqu’ils sont tous accusés du meurtre du Caped Crusader.

Un trailer pour la série Gotham Knights

En tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux renégats doit se battre pour blanchir leurs noms. Mais dans un Gotham City sans Chevalier Noir pour protéger la population, la ville devient plus dangereuse qu’elle ait jamais été. Cependant, l’espoir vient de l’endroit le plus inattendu, car cette équipe de fugitifs mal assortis va devenir la nouvelle génération de sauveurs connue sous le nom de Gotham Knights. Misha Collins, de Supernatural, incarne le procureur Harvey Dent, qui est sur le point d’enquêter sur la mort de Batman.

Gotham Knights sera diffusée dès l’année prochaine sur The CW.