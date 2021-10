Gotham Knights : La Cour des Hiboux contrôle la ville depuis la mort de Batman

Les nouveaux justiciers de Gotham City sont menacés par la légendaire Cour des Hiboux.

Si Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin sont les successeurs approuvés de Batman (Bruce Wayne), le chevalier noir qui protégeait la ville fictive de DC Comics, les familles les plus riches de Gotham City ont décidé de reprendre les choses en main dans Gotham Knights via la société secrète La Cour des Hiboux au point d’intimider certains super-vilains comme Oswald Cobblepot, également connu sous le nom de Pingouin. Ce dernier cache de nombreux secrets sur ce prédateur silencieux qui ne veut plus voir le retour d’un nouveau super-héros comme la chauve-souris humaine qui était en contact avec le commissaire Jim Gordon.

Le Story Trailer de Gotham Knights

Gotham Knights sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Pour mémoire, il sera jouable en solo ou en coopération en ligne à deux joueurs.

Dans les coulisses du développement de Gotham Knights

Jim Lee, artiste, éditeur et chef créatif chez DC Comics, Scott Snyder, scénariste et cocréateur de La Cour des Hiboux, Greg Capullo, artiste et cocréateur de La Cour des Hiboux, Patrick Redding, directeur créatif chez Warner Bros Games Montréal, et Ann Lemay, directrice de la narration chez Warner Bros Games Montréal, expliquent la genèse de La Cour des Hiboux et le processus créatif derrière sa transposition dans Gotham Knights, un action-RPG coopératif à la troisième personne et en monde ouvert.