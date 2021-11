Gorillaz : le groupe virtuel sera bientôt à l’honneur dans un film sur Netflix

Gorillaz sur Netflix via un film d'animation.

Le musicien anglais Damon Albarn (Blur, The Good, the Bad and the Queen) a révélé dans un entretien avec Apple Music qu’un film basé sur Gorillaz est actuellement en préparation pour la plateforme de streaming Netflix et qu’il y a déjà des sessions d’écriture : “C’est vraiment excitant de faire ça. C’est quelque chose qu’on veut faire depuis très longtemps. Il y a eu tellement d’incarnations… ce Gorillaz là est la cause du film. Honnêtement.”

Il y a plusieurs mois, Damon Albarn avait déclaré que le groupe britannique avait signé des contrats et commencé des scripts, tout en indiquant que “faire un film d’animation qui est en quelque sorte abstrait est un assez gros risque pour un studio de cinéma parce que ces productions sont très coûteuses. Je vois beaucoup de gens faire des vidéos animées ces derniers temps, mais je ne pense pas qu’ils se rapprochent vraiment de la qualité des nôtres. Nous sommes plus dans le monde du Studio Ghibli.”

Les personnages de Jamie Hewlett, qui sont apparus dans des animations en 2D et en images de synthèse, ont eu une énorme influence sur la conception des personnages dans les films et émissions d’animation, les jeux vidéo et les bandes dessinées. La musique de Gorillaz a également été utilisée dans de nombreux films et séries à succès, dont Trolls, How to Lose a Guy in 10 days et Outer Banks. Pour l’instant, Damon Albarn n’a pas donné plus de détails sur le projet de film que Netflix n’a pas officiellement annoncé.