Google Wear OS va aussi mettre l’accent sur la santé

Apple a pris une décision depuis quelque temps concernant watchOS. Celle de mettre clairement l'accent sur le suivi de la santé. Aujourd'hui, il semblerait que son grand concurrent Google ait décidé de faire de même avec son système d'exploitation Wear OS.

Si Wear OS a du mal à exister sur le marché du wearable, c’est en partie de ses fonctionnalités santé qui ne sont pas franchement abouties. C’est d’ailleurs aussi pour cela que le géant américain avait racheté Fitbit en fin d’année dernière. C’était déjà un indice que Google souhaitait combler ce retard. Et aujourd’hui, cela ne fait fait plus aucun doute. Wear OS va mettre l’accent sur le suivi de la santé de ses utilisateurs. Et la firme de Mountain View entend bien répondre aux attentes du public.

Google veut améliorer Wear OS sur le segment de la santé

En effet, Droid Life a appris qu’un grand sondage User Experience Research circulait actuellement. Celui-ci demande aux participants comment ceux-ci amélioreraient Wear OS. Et il s’avère que l’accent est clairement mis sur l’ajout de fonctionnalités santé, dont certaines sont absolument cruciales. Parmi les fonctions évoquées, un certain nombre vous sembleront très familières si vous connaissez la concurrence. Google s’intéressait notamment dans ce sondage à la détection automatique d’une activité sportive, aux alertes des anomalies cardiaques – comme sur l’Apple Watch -, aux exercices de respiration, à l’analyse évoluée ud sommeil – y compris la détection de l’apnée du sommeil et les réveils intelligents -.

et demande ce qu’il faut ajouter ou améliorer aux utilisateurs

Google veut aussi savoir si les utilisateurs sont intéressés par le fait d’appairer des accessoires dédiés, tant au sport qu’à la santé. Le géant souhaiterait aussi connaître l’intérêt du public pour des fonctionnalités un peu moins connues comme le suivi de l’oxygénation du sang (SPO2), de la qualité de l’air en intérieur ou le “micro-suivi” de votre activité quotidienne. Rien ne saurait garantir que Google implémentera effectivement ces différentes fonctions dans des versions futures de Wear OS mais c’est une indication forte que la firme américaine envisage sérieusement de rattraper son retard par rapport à Apple et Samsung notamment, clairement plus orientés vers la santé dans leurs montres connectées.