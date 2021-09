Google vous montre comment transformer votre iPhone en Google Phone

Google vous explique comment faire de votre iPhone un vrai Google Phone grâce aux applications et widgets déjà disponibles.

Les deux géants de la tech que sont Google et Apple se livrent une bataille féroce pour faire régner leur écosystème mobile sur le marché. Apple et Android ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd’hui, Google vient faire du gringue aux possesseurs d’iPhone en leur montrant comment “transformer” leur appareil en Google Phone.

Google vous explique comment faire de votre iPhone un vrai Google Phone

Bien qu’iOS et Android soient des concurrents directs, Google a reconnu qu’il ne parviendrait pas à convaincre tout le monde de passer dans son camp, si l’on peut dire. C’est pour cette raison que la firme de Mountain View consacre beaucoup de temps et d’énergie à concevoir des applications pour les utilisateurs iOS. Ainsi, même si le géant américain ne parvient pas à les convaincre d’utiliser Android, il peut au moins faire en sorte que les utilisateurs iOS utilisent leurs services.

Grâce aux applications et widgets déjà disponibles

Cela étant dit, Google a récemment publié sur son blog un post détaillant les applications disponibles sur iOS et comment transformer un iPhone en Google Phone en utilisant des widgets placés à des endroits stratégiques.

Avec iOS 14, Apple permettait enfin aux utilisateurs de placer des widgets sur leur écran d’accueil. Des développeurs comme Google ont depuis lors créer des widgets pour leurs applications iOS, pour faciliter à leurs utilisateurs l’accès à leur application et/ou service directement depuis l’écran d’accueil. Et ce post est essentiellement une démonstration des applications et widgets disponibles à l’heure actuelle.

Nous parlons ici de widgets pour Gmail, Google Fit, Google Agenda, Google Search, Google Photos, Google Music et même le jeu du dinosaure de Chrome auquel vous pouvez jouer quand vous n’êtes pas connecté(e). Lorsque vous mettez toutes ces choses côte à côte, l’ensemble est étonnamment bien abouti. Si vous cherchez des idées pour votre écran d’accueil, voilà qui pourrait être parfait.