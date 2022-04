Google vous fait découvrir virtuellement de nouveaux sites du patrimoine

Le Département d'État des États-Unis fait visiter virtuellement de nouveaux sites du patrimoine grâce à un partenariat avec Google Arts & Culture.

Le Département d’État des États-Unis simplifie aujourd’hui à quiconque le souhaite l’exploration de nos sites du patrimoine les plus remarquables du monde grâce à un nouveau partenariat avec Google Arts & Culture. Annoncé dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites, cette section dédiée permet aux visiteurs d’explorer virtuellement des sites du patrimoine mondial de 1 100 projets du Fonds des ambassadeurs pour la préservation de la culture dans le monde entier.

“Les sites du patrimoine, tout comme les objets et les traditions, sont une fierté pour les gens aux quatre coins du globe, mais ceux-ci nécessitent aussi attention et vigilance”, écrivait Lee Satterfield, du Département d’État des États-Unis. “C’est pour cette raison que le Centre du Patrimoine du Département d’État travaille avec des gouvernements et organisations pour préserver et protéger notre patrimoine des menaces naturelles et humaines via le Fonds des ambassadeurs pour la préservation de la culture (AFCP).”

Parmi les nombreux sites disponibles ainsi à la consultation, on citera le temple bouddhiste Wat Chai Watthanaram, à Ayutthaya en Thaïlande, le mausolée de l’imam al-Shafi’i en Égypte ou encore le système hydraulique nabatéen de Petra. En tout, le Centre du Patrimoine a ajouté plus de 100 nouvelles images de divers sites. Et avec celles-ci, une histoire concernant la préservation de ce patrimoine, avec des vidéos et des images, créés par le Centre du Patrimoine du Département d’État des États-Unis.

Le Centre du Patrimoine avait promis de mettre à jour le site avec davantage de lieux emblématiques et d’histoires de ce genre au fil du temps. Et dans la mesure où la plus grande menace, probablement, face à ces sites d’exception n’est autre que le changement climatique, le Centre enjoint aussi les visiteurs à découvrir le projet Heritage on the Edge de Google Arts & Culture.