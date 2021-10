Google voudrait pouvoir sécuriser les messages envoyés entre iOS et Android

Avec iMessage, Apple permet aux utilisateurs iOS et macOS de s’envoyer les uns les autres des messages chiffrés de bout en bout. Cela étant dit, la situation est très différente lorsque les messages texte sont envoyés depuis Android vers iOS ou vice-versa, parce que ceux-ci sont des messages traditionnels, si l’on peut dire. Cela signifie que la transmission, notamment, n’est pas sécurisée.

Cependant, la firme de Mountain View espère bien pouvoir faire avancer les choses. En effet, dans un tweet, le vice-président d’Android chez Google, Hiroshi Lockheimer, laisse entendre que la firme de Cupertino devrait à son tour adopter le protocole Rich Communication Services (RCS).

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le protocole RCS a été pensé et conçu pour remplacer le SMS traditionnel. Celui-ci devait aussi être une alternative multiplateforme pour d’autres applications de messagerie comme Facebook Messenger, WhatsApp et iMessage. En effet, à l’heure actuelle, ces services nécessitent que vous ayez un iPhone ou que vous vous créiez un compte Facebook/WhatsApp.

Le SMS, de son côté, n’a besoin que d’un téléphone, un numéro de téléphone et une connexion cellulaire. Dès lors, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS. Nul besoin de plus. Cela fait quelque temps maintenant que Google pousse à l’adoption du protocole RCS et à l’heure actuelle, nombreux sont les opérateurs à avoir décidé de l’adopter.

Apple reste l’un des derniers grands de la tech à ne pas vouloir se lancer. Mais cela n’est finalement pas très surprenant dans la mesure où iMessage pourrait être une motivation supplémentaire pour certains utilisateurs à acheter un ou plusieurs produits Apple et utiliser son écosystème. Reste que, pour le bien du grand public, il serait de bon ton pour la firme de Cupertino de rentrer dans le rang.

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021