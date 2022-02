Google veut vous aider à être plus efficace au travail avec ces six fonctionnalités

Google présentait il y a quelque mois Smart Canvas, une vaste initiative visant à améliorer votre productivité, surtout à distance. Voici les principales nouveautés.

Google a présenté et déployé un certain nombre de fonctionnalités dédiées à la productivité durant sa conférence Google I/O en mai 2021 avec son système d’exploitation Android 12 et diverses mises à jour. La firme de Mountain View intègre toutes ces fonctions, qui visent à faciliter le travail hybride, sous le nom Smart Canvas.

Ces mises à jour, fonctionnalités et outils visent à améliorer encore les applications très populaires que sont Docs, Sheets et Slides, selon un post sur le blog de Google. Celles-ci devraient aussi permettre de rester connecté(e) et concentré(e) plus facilement et, d’une manière plus générale, de travailler de manière plus efficace avec Google Workspace – plus particulièrement maintenant que de plus en plus d’équipes travaillent à distance à cause de la pandémie de Covid-19 -.

Voici un petit aperçu de ce que Google a intégré dans ses outils Workspace avec Smart Canvas et comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Puces intelligentes pour identifier des personnes, fichiers, événements et réunions

La mise à jour Smart Canvars de Google permet d’utiliser des puces intelligentes, extension de la fonctionnalité de mention existante dans Google Docs. Désormais, si vous tapez “@”, vous pourrez non seulement identifier d’autres utilisateurs, mais ajouter des liens spécifiques vers des fichiers, des événements et des réunions. La fonctionnalité est aussi disponible dans Google Sheets.

Les puces intelligentes permettent aussi de créer des listes sur le web et le mobile ainsi que d’assigner des tâches à d’autres. Ces tâches assignées apparaîtront dans la To Do List de la personne concernée dans Google Tasks.

De plus, les puces intelligentes incluent des templates dans Docs pour mieux suivre les retours, projets et autre. Il y a aussi un template pour capturer les notes des réunions et importer les informations depuis les invitations du calendrier.

Faire disparaître les pages dans Docs

À moins que vous ne rédigiez que dans Notes, vous connaissez très certainement les sauts de page dans des logiciels comme Google Docs. Avec Smart Canvas, vous pouvez les faire disparaître. Ainsi, les derniers mots d’une phrase ou les schémas ou images ne passeront pas à la page suivante. Si vous voulez imprimer ou convertir en PDF, vous pouvez activer les sauts de page, selon Google.

Vue timeline dans Sheets

Sheets s’offre une nouvelle vue timeline pour suivre plus facilement l’avancement des tâches. Dans cette vue, vous pouvez organiser les informations par propriétaire, catégorie et autre.

Intégrer Docs, Sheets et Slides dans Google Meet

Vous pouvez présenter du contenu à d’autres dans un appel Google Meet depuis Docs, Sheets ou Slides avec une interruption minimale. Cela étant dit, il faut utiliser Google Chrome pour en profiter.

Google Meet offre par ailleurs le sous-titrage en direct dans cinq langues et la traduction en direct est encore en bêta. Les premières traductions seront l’anglais vers l’espagnol, le portugais, le français et l’allemand. D’autres arriveront bientôt.

Google Chat

Google ajoute aussi des outils de collaboration à Google Chat, pour faciliter les travaux de création et d’édition durant les réunions. C’est disponible pour Docs, Sheets et Slides. Google ajoute même les réactions en emoji dans Docs.

Fonctionnalités d’aide à la rédaction

Smart Canva dispose aussi de fonctionnalités d’aide à la rédaction dans Docs sur le web. Un peu à la manière de Grammarly. En plus de suggestions de style, cette fonction peut vous avertir dans vos choix de mots. Une fonctionnalité d’aide similaire arrivera dans Slides pour vous aider à mieux organiser vos données.