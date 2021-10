Google veut utiliser l’IA pour mieux gérer les feux de circulation

Google utilise l'IA pour optimiser les feux de circulation. Un premier test prometteur a déjà été mené en Israël.

Les feux de circulation aident à réguler le trafic sur nos routes, la chose n’est plus à démontrer. Mais cette solution, dans son implémentation actuelle tout du moins, n’est pas nécessairement la plus respectueuse de l’environnement. Que peut-on alors faire ? Lorsque nous patientons à un feu, la voiture reste à l’arrêt tant que celui-ci est rouge. Et le moteur continue de tourner – la plupart du temps – inutilement jusqu’à ce qu’il passe au vert. Ce vieux système peut être amélioré. Google a une idée.

Autrement dit, les voitures consomment du carburant pour rien. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la pollution. Encore. Cela étant dit, en Israël, Google a décidé de mener une expérimentation dans laquelle le géant américain utilisera l’intelligence artificielle pour tenter de rendre les feux de circulation plus efficients. Cette dernière étudiera et observera les flux de véhicules puis utilisera ces données pour tenter de mieux caler les timers des feux.

Si l’on se réfère au programme pilote qui a été mené en Israël en partenariat avec les municipalités de Haifa, Beer-Sheva et la Israel National Roads Company, la firme de Mountain View affirme qu’en utilisant l’IA, on peut observer une réduction de 10 à 20 % du temps passés aux intersections. Et ceci est tout à fait logique, quand on y réfléchit. En effet, si une voiture pouvait aller d’un point A à un point B sans devoir s’arrêter, la quantité de carburant consommé devrait, en théorie, être moindre.

Bien sûr, si l’on pouvait avoir uniquement des véhicules électriques sur les routes, cela viendrait résoudre tout le problème, mais il faudra attendre de très, très longues années avant qu’il n’existe plus aucune voiture thermique en circulation, si jamais ce jour arrive. Google explique vouloir désormais éprouver ce système à Rio de Janeiro. La firme américaine est par ailleurs en discussion avec plusieurs autres villes dans le monde entier pour aller plus loin.