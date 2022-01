Google veut créer un écosystème plus serré et plus intégré, comme Apple

Google veut proposer un écosystème plus intégré, comme Apple. La firme de Mountain View a déjà plusieurs idées.

L’un des avantages quand on achète des produits dans l’écosystème Apple, c’est que tout semble fonctionner ensemble parfaitement. Vous voulez partager un document depuis votre iPhone sur votre Mac et vice-versa ? AirDrop. Vous voulez synchroniser automatiquement vos photos sur tous vos appareils ? iCloud. Vous voulez copier quelque chose sur votre Mac et le coller sur votre iPad ? C’est fait, sans vous en rendre compte. Chez le rival Android de Google, la situation est assez différente, l’expérience n’est pas aussi homogène et fluide.

Google veut proposer un écosystème plus intégré, comme Apple

La plate-forme Android de Google, par contre, n’offre pas vraiment une expérience similaire, mais c’est quelque chose que la firme de Mountain View entend bien changer. Dans une annonce faite durant le CES 2022, Google a révélé son intention de créer un écosystème plus intégré autour de ses produits et services.

La firme de Mountain View a déjà plusieurs idées

Par exemple, la réponse de Google à AirDrop baptisée Nearby Share arrive petit à petit sur les PC Windows, permettant aux utilisateurs Android de partager facilement et très rapidement des fichiers d’un appareil à l’autre. Le géant américain a aussi fait pair de son intention de proposer sa fonctionnalité Fast Pair sur Windows pour simplifier au maximum la connexion sans fil aux appareils, un peu à la manière dont les AirPods et les Apple Watch se connecte sans même avoir à y penser aux iPhone et iPad.

Il ne fait aucun doute que les utilisateurs Android seraient nombreux à apprécier ce genre de fonctionnalité, et plus encore, pour homogénéiser l’expérience Android – et Windows – dans son ensemble. Il sera intéressant de voir comment tout cela fonctionne ensemble dans les conditions de la vie quotidienne, que ce soit au travail ou à la maison et si l’expérience peut égaler, voire faire mieux que ce que la marque à la pomme propose déjà à ses utilisateurs. Affaire à suivre !