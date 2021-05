Google va vous aider à changer vos mots de passe compromis

Google est conscient de l'importance des mots de passe et veut aider les utilisateurs à maintenir une sécurité élevée en permettant notamment de changer facilement les mots de passe compromis le cas échéant.

Les mots de passe sont la mesure de protection principale pour préserver notre vie numérique. Il est essentiel que ceux-ci soient suffisamment robustes pour limiter les risques au maximum. Google en est parfaitement conscient et aide les utilisateurs à maintenir une sécurité élevée. Le géant américain va même vous aider à changer vos mots de passe compromis le cas échéant.

Google Chrome pourra bientôt changer vos mots de passe compromis automatiquement

Vous avez probablement déjà reçu un message ou un email de Google vous informant que tel ou tel mot de passe que vous utilisez ici ou là peut avoir été compromis. Ceci arrive après une faille quelconque sur un serveur, des données ayant été récupérées par des hackers et publiées sur des plates-formes plus ou moins accessibles. Cette situation arrive le plus souvent lorsque les mots de passe sont assez “faibles”, autrement dit, lorsqu’il s’agit de mots plus ou moins communs, avec un nombre de caractères assez limité.

En un seul clic, sur les sites compatibles

Bien que cette notification livrée par Google soit très utile, il peut être assez compliqué de changer les mots de passe concernés manuellement. Cela pourrait changer très bientôt. La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer qu’en plus d’avertir les utilisateurs en cas de mots de passe volés, Google sera bientôt en mesure de changer ces mots de passe à votre place, vous faisant ainsi gagner beaucoup de temps.

Selon le communiqué de Google, “très bientôt, Chrome vous aidera à changer vos mots de passe en un seul clic. Sur les sites pris en charge, chaque vous que vous ferez vérifier vos mots de passe et que Chrome détecte un éventuel mot de passe compromis, vous verrez apparaître un bouton ‘Changer le mot de passe’ dans l’Assistant. Lorsque vous appuierez sur ce bouton, Chrome naviguera sur le site en question et gèrera de lui-même toute la procédure de modification de mot de passe.”

Cela étant dit, il convient de noter que le site en question doit prendre en charge techniquement cette fonctionnalité. Autrement dit, les sites en question risquent d’être relativement peu nombreux au lancement de cette nouvelle option. Mais il ne fait aucun doute que sa prise en charge devrait devenir rapidement populaire tant elle devrait être utile au quotidien.