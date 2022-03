Google va tester des systèmes de paiement alternatifs sur son Play Store

Google va tester des plates-formes de paiement alternatives sur son Play Store. Un premier pilote verra bientôt le jour avec Spotify.

Dans le cadre d’un programme qui pourrait avoir de très profondes conséquences pour l’industrie de la tech, Google lance un pilote pour tester des systèmes de paiement alternatifs sur Android et parmi un écosystème plus large. La firme de Mountain View a annoncé la nouvelle tout récemment. Ce pilote sera mené avec un petit nombre de développeurs volontaires, à commencer par le très populaire Spotify.

Google va tester des plates-formes de paiement alternatives sur son Play Store

Ainsi, dans les prochaines semaines ou prochains mois, les utilisateurs Spotify qui ont téléchargé l’application de la plate-forme via le Play Store auront la possibilité de payer leur abonnement Premium soit via la plate-forme de paiement de Google, soit via celle de Spotify. “Pour la première fois, ces deux options vont vivre côte à côte dans l’application”, explique le géant américain. “Cela permettra de donner à tout un chacun la possibilité de s’abonner et de faire des achats en utilisant la méthode de paiement de leur choix directement dans l’application Spotify.”

Spotify expliquait qu’elle allait commencer à collaborer avec Google sur cette fonctionnalité dans les prochains mois, avec un travail impliquant les équipes produit et ingénierie des deux entreprises. “Ce pilote nous aidera à améliorer notre compréhension du processus de paiement chez nos utilisateurs dans les différents pays et pour les développeurs de sociétés de tailles et catégories diverses”, expliquait Sameer Samat, vice-président produit chez Google.

Un premier pilote verra bientôt le jour avec Spotify

Pour Spotify, cette annonce est une véritable victoire et une victoire très importante qui plus. La plate-forme de streaming a passé ces dernières années à combattre le monopole des magasins d’applications, avec un point culminant en 2020 lorsque, aux côtés d’Epic Games, elle avait formé The Coalition for App Fairness pour mettre la pression sur Apple et Google pour changer leur politique sur le sujet.

Pour Google, par contre, ce pilote est une initiative défensive. Comme Apple, la firme de Mountain View a passé énormément de temps et de moyens à combattre des lois comme l’Open App Markets Act, qui a récemment été avancé par le Comité judiciaire du Sénat des États-Unis. Si ce projet devait devenir une loi tel quel, les propriétaires de magasins d’applications avec plus de 50 millions d’utilisateurs aux États-Unis ne pourraient plus obliger les développeurs tiers à utiliser un système de paiement imposé.