Google va désormais avertir en cas de résultats de recherche peu fiables

Google va avertir lorsque les résultats de recherche ne sont pas très fiables, plus particulièrement sur des sujets tout récents ou évoluant très rapidement.

Les algorithmes de recherche de Google fonctionnent de telle manière qu’ils visent à proposer en première page les sites les plus pertinents selon votre recherche. Le plus souvent, l’information que vous cherchez se trouve dans un lien de la première page, et plus vous faites défiler les pages, plus les sources deviennent peu fiables. Ceci étant dit, dans la mesure où Google ne crée pas lui-même le contenu, la fiabilité elle-même des sources dépend des résultats disponibles.

Et c’est un aspect que la firme de Mountain View entend bien faire comprendre aux utilisateurs à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que, désormais, lorsque les résultats de votre recherche changent trop rapidement, par exemple, à cause d’un sujet qui évolue sans cesse, Google affichera un message d’avertissement vous conseillant de patienter quelque peu le temps que des sources plus fiables puissent être trouvées sur le web.

Plus particulièrement sur des sujets tout récents ou évoluant très rapidement

Selon le communiqué de Google, “Google Search sera toujours là pour proposer les résultats les plus pertinents et utiles possibles, mais parfois, les informations fiables que vous recherchez ne sont tout simplement pas encore en ligne. Cela est particulièrement vrai lorsque vous recherchez des faits d’actualité ou des sujets qui viennent d’apparaître, l’information publiée en tout premier n’est pas nécessairement la plus fiable.”

Et d’ajouter : “Pour aider dans ces cas de figure, nous avons entraîné nos systèmes à détecter lorsqu’un sujet évolue rapidement et que les sources ne sont pas encore suffisamment au rendez-vous. Nous afficherons désormais un message d’information indiquant qu’il serait préférable de revenir un peu plus tard lorsque davantage d’informations, provenant de davantage de sources, seront disponibles.”

Cette nouveauté est normalement déjà sur les serveurs de Google, le déploiement se fera, comme toujours, de manière très progressive.