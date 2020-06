Google va commencer à rétribuer les éditeurs pour les contenus de “grande qualité”

Si Google était durant ses premières années un "simple" moteur de recherche, aujourd'hui les activités du géant sont bien plus diversifiées. La firme de Mountain View voudrait notamment son propre service d'actualités en bonne et due forme...

L’activité principale de Google reste son moteur de recherche mais avec les années, l’entreprise s’est énormément étendue, son activité diversifiée, pour proposer tous les services, produits et fonctionnalités que nous connaissons aujourd’hui. Google veut faire davantage que d’aider les internautes à trouver l’information désirée. Et voici que le géant fait un pas supplémentaire vers son propre service d’actualités.

Google annonce un programme de licence pour les éditeurs d’actualités

Le géant américain a tout récemment annoncé un nouveau programme de licence dans lequel il paierait ce que Google qualifie de contenu de “grande qualité”. Si la définition même de “contenu de grande qualité” n’a pas été communiquée, “ce programme aidera les éditeurs participants à monétiser leur contenu via une expérience améliorée qui permet aux utilisateurs de plonger plus profondément des histoires complexes, de rester informés et d’être exposés à un monde plein d’intérêts très divers.”

Fondation nécessaire pour son futur service d’actualités

Et cette annonce comporte aussi une bonne nouvelle pour les utilisateurs finaux que nous sommes dans la mesure où, selon Google, certains articles seront proposés gratuitement aux lecteurs alors qu’ils seraient d’ordinaire accessibles uniquement aux abonnés payants. Cela ne permettra pas de débloquer tous les articles mais au moins certains seront gratuits. Ce qui est toujours une bonne chose, il faut l’avouer. Plusieurs rumeurs évoquaient le lancement prochain de ce nouveau service, concurrent direct à Apple News+, et cette nouvelle annonce vient clairement confirmer la chose. C’est une fondation supplémentaire à ce projet. Cela étant dit, nul ne sait encore quand les internautes pourront en profiter.