Google va cesser de collecter l’IDFA dans ses applications iOS

Apple a toujours été très engagé pour le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Et récemment, une nouvelle action en ce sens a suscité une vive controverse.

Année après année, Apple se montre engagé envers le respect de la vie privée et des données personnelles de ses clients. Récemment, la firme de Cupertino avait planifié un profond changement en permettant auxdits utilisateurs de choisir s’ils souhaitaient être traqués ou non par les éditeurs. Et aujourd’hui, Google annonce sa volonté de retirer de lui-même cette fonctionnalité de tracking.

Google ne collectera plus l’IDFA sur ses applications iOS

Apple devrait très bientôt mettre en application ses modifications quant à la vie privée, modifications offrant notamment aux utilisateurs le choix de permettre ou non à une application de les suivre sur d’autres applications et sites web. En réponse à ces changements, Google vient d’annoncer qu’il cesserait de collecter les identifiants publicitaires de ses utilisateurs iOS.

Aucune question à se poser pour les utilisateurs

Selon le communiqué de la firme de Mountain View, “lorsque la nouvelle politique d’Apple entrera en vigueur, nous n’utiliserons plus les informations (comme l’identifiant publicitaire IDFA) qui tombe sous l’ATT pour nombre de nos applications iOS qui l’utilisent actuellement pour des besoins publicitaires. De fait, nous ne montrerons pas la popup ATT sur ses applications, en total accord avec les directives d’Apple.”

Avant cette modification, les applications sur iOS étaient en mesure de collecter ces identifiants publicitaires qui leur permettaient de créer des publicités plus ciblées et plus personnalisées aux utilisateurs. Certains avaient vu cette pratique comme une invasion de leur vie privée et Apple, qui a toujours vanté son engagement pour le respect de la vie privée justement, a décidé d’agir.

Google avertit cependant les développeurs que ceci pourrait avoir un impact négatif sur leurs revenus publicitaires sans pour autant rentrer dans les détails. La firme de Cupertino a aussi introduit d’autres changements comme l’obligation pour les développeurs d’expliciter les données personnelles collectées et les actions effectuées sur celles-ci dans la page de leurs applications sur l’App Store, ce que n’a d’ailleurs pas encore fait Google.