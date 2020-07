Google va bannir les publicités conspirationnistes autour du Covid-19

Nombreux sont les acteurs du web aujourd'hui à avoir pris des mesures contre les fausses informations. Notamment ces derniers mois face à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, Google annonce vouloir bannir les publicités conspirationnistes autour du virus.

Google a décidé de renforcer ses règles de publicités autour du Covid-19. Les publicités promouvant quelconque théorie du complot ou autre information venant “contredire le consensus scientifique” autour de ce nouveau coronavirus qui fait tant de dégâts sur la planète seront bientôt bannies. Exit donc les sites et applications qui souhaiteraient se faire de l’argent grâce à ce genre de publicités sur le Covid-19. Nous ne devrions plus (trop) voir de pubs affirmant que le virus a été créé dans un laboratoire chinois, que la pandémie n’est qu’un hoax ou que Bill Gates est derrière tout cela.

Google part à la chasse aux publicités mensongères autour du Covid-19

Selon un article de Bloomberg, Google mettra en place cette nouvelle politique publicitaire dès le mois prochain. Et outre le fait d’empêcher aux annonceurs de créer de nouvelles publicités, le géant américain utilisera aussi des analyses algorithmiques et humaines pour trouver les contrevenants et prendre les mesures appropriées. Seront ainsi bannis définitivement celles et ceux qui sont pris plusieurs fois à ne pas respecter cette nouvelle règle.

Comme l’expliquait un porte-parole de Google, cette règle vient étendre une règle déjà en place concernant les affirmations jugées dangereuses en matière de santé, comme les publicités promouvant des remèdes miracle ou les idées anti-vaccination : “Nous allons mettre en place des protections supplémentaires en étendant nos règles concernant les publicités autour de la santé tant pour les éditeurs que les annonceurs pour y inclure les contenus dangereux concernant la crise sanitaire qui viendraient contredire le consensus scientifique.”

La fausse information n’a qu’à bien se tenir sur le web

En avril dernier, Google annonçait investir 6,5 millions de dollars pour combattre la fausse information autour du Covid-19 dans un vaste effort visant à empêcher la propagation de fausse information, quelle qu’elle soit. D’autres plates-formes ont déjà pris des mesures de ce genre face au Covid-19 : Apple rejette toutes les applications en lien avec le coronavirus qui ne proviennent pas d’organisations de santé officielles, Twitter bannit les tweets vantant de faux remèdes et Facebook fait la chasse aux fausses déclarations via son centre d’information dédié au Covid-19.