Google va activer l’authentification double facteur à 150 millions d’utilisateurs d’ici à la fin de l’année

Google va activer par défaut la 2FA à 150 millions d'utilisateurs d'ici à la fin de l'année, ceci pour protéger toujours mieux vos comptes en ligne.

La sécurité de nos divers comptes en ligne est cruciale, et ce que vous manipuliez des données vraiment sensibles ou non. C’est l’affaire de chacun, et c’est une affaire qui doit être menée au quotidien. La solution la plus efficace à l’heure actuelle est probablement d’utiliser l’authentification double facteur – lorsque celle-ci est disponible, évidemment -. Et Google veut pousser son adoption.

L’authentification double facteur (2FA) est probablement ce qui se fait de mieux aujourd’hui pour protéger ses comptes en ligne. L’idée est que, si un hacker parvient à mettre la main sur votre pseudo et votre mot de mot passe, à moins qu’il n’ait aussi accès à votre smartphone, il ne pourra pas se connecter sur ledit compte. Au quotidien, c’est une étape supplémentaire qui peut être assez pénible mais elle a le mérite de protéger vos comptes comme il se doit.

Pour protéger toujours mieux vos comptes en ligne

Google a déjà beaucoup œuvré pour promouvoir cette mesure de sécurité auprès de ses utilisateurs mais la firme de Mountain View vient d’annoncer que, d’ici à la fin de l’année 2021, elle allait intégrer 150 millions de comptes supplémentaires dans ce programme de sécurité. Autrement dit, cela signifie que Google va activer la fonctionnalité par défaut pour ces utilisateurs, et ceux-ci devront l’utiliser.

Selon le communiqué de Google : “Et parce que nous savons que le meilleur moyen de garder nos utilisateurs en sécurité est d’activer nos mesures de protection par défaut, nous avons commencé à configurer automatiquement les comptes de nos utilisateurs de manière sécurisée. D’ici à la fin de l’année 2021, nous prévoyons d’ajouter 150 millions d’utilisateurs Google supplémentaires au programme 2SV et nous demanderons à pas moins de 2 millions de créateurs YouTube de l’activer.”

Google reconnaît par ailleurs que, bien que les systèmes 2FA sont effectivement une bonne protection, ils ne sont pas les plus pratiques à utiliser au quotidien. La firme de Mountain View rappelle aussi qu’elle travaille activement sur des solutions d’authentification alternatives pour le futur, des solutions qui visent à réduire notre dépendance aux mots de passe.