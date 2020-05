Google utilise la réalité augmentée pour faire respecter la distanciation physique

Le mois dernier, Snapchat lançait une nouvelle fonctionnalité utilisant la réalité augmentée pour aider les utilisateurs à se faire une meilleure idée de la distance à laquelle ils devraient se tenir les uns des autres pour respecter la distanciation physique. Si la distance minimale est respectée, la propagation du Covid-19 sera réduite. Aujourd’hui, Google propose quelque chose de similaire.

Si vous n’êtes pas utilisateur de Snapchat mais que vous souhaiteriez profiter d’une fonctionnalité identique, sachez que Google vient d’annoncer quelque chose de très similaire. Baptisée Sodar, elle utilise WebXR pour proposer la même chose. Et le plus intéressant dans tout cela, c’est qu’il n’y a nul besoin d’installer une application particulière. Le tout fonctionne directement dans le navigateur du smartphone. Simple, pratique, efficace ! Encore faut-il que votre appareil puisse en profiter.

En effet, il est à noter que cette fonctionnalité n’est pas compatible avec tous les téléphones. Par exemple, elle ne fonctionne pas sur les appareils iOS. Et même au sein de la grande famille Android, tous ne peuvent en profiter. La firme de Mountain View n’a fourni aucune liste précise de compatibilité mais plusieurs rapports d’utilisateurs rapportent déjà que Sodar ne fonctionne pas sur leur appareil. Il est fort possible qu’il faille disposer d’un appareil compatible ARCore pour pouvoir éventuellement en profiter. Toujours est-il que si vous souhaitez essayer, il suffit de vous rendre sur le site de Google Sodar sur votre smartphone. Tous les moyens sont bons, qu’ils soient technologies ou non, pour tenter d’enrayer la propagation du Covid-19 et éviter une éventuelle rechute.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020