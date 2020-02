Google travaillerait sur un concurrent à Apple New+

Les deux géants que sont Google et Apple proposent chacun des services très similaires. Et chaque fois que l'un propose quelque chose de nouveau, l'autre réplique rapidement. Google travaillerait ainsi à répondre au service Apple News+.

Google et Apple proposent tous les deux un service d’agrégation d’actualités sous la forme de Google News et Apple News. En 2019 cependant, la firme de Cupertino lançait une version premium baptisée Apple News+. Celle-c donnait accès aux utilisateurs à un grand nombre de magazines et journaux en ligne moyennant un abonnement mensuel d’une dizaine d’euros. Le géant de Mountain View ne pouvait pas rester sans rien faire.

Bientôt un service similaire à Apple News+ chez Google ?

Aujourd’hui, selon un rapport de The Wall Street Journal, il s’avère que Google travaillerait justement sur un service similaire. L’article affirme que la firme américaine a démarré des négociations avec divers éditeurs, pas uniquement aux États-Unis mais aussi en France et dans d’autres pays d’Europe, pour tenter de signer des accords d’exploitation de leurs différentes publications. Nul ne sait si le produit final ressemblera à Apple News+ avec un système d’abonnement mensuel ou si Google paiera de sa poche les droits pour proposer le contenu gratuitement et le monétiser via la publicité. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément.

Via abonnement payant ou en accès gratuit financé par la publicité ?

Selon l’article de The Wall Street Journal, Richard Gingras, vice-président des actualités chez Google, déclarait dans un communiqué la chose suivante, qui ne laisse que peu de plus au doute concernant l’arrivée prochaine d’un tel service : “Nous voulons aider les gens à trouver des articles de qualité. Ceci est important dans une démocratie informée et cela aide à faire avance l’industrie de l’actualité et les media en général. C’est une chose que nous prenons très à cœur et nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs partenaires, cherchant comment étendre nos relations avec les éditeurs, comment bâtir des programmes comme notre Google News Initiative.” À suivre !