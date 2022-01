Google travaillerait sur son propre appareil de réalité augmentée

Google travaillerait sur un casque de réalité augmentée. Google et Apple devraient (encore) se faire concurrence.

Si les rumeurs qui circulent sont avérées, à la fin de cette année 2022, nous devrions voir Apple officialiser son propre appareil de réalité mixte. La firme de Cupertino travaillerait depuis longtemps sur une paire de lunettes pour la réalité augmentée qui pourrait, à terme, remplacer l’iPhone purement et simplement. L’appareil de réalité mixte en question serait le premier produit de cette grande initiative. Google ne serait pas en reste non plus.

Google travaillerait sur un casque de réalité augmentée

En effet, la marque à la pomme pourrait avoir de la concurrence. Une concurrence de la part de Google, pour être plus précis. Si l’on en croit un récent rapport de The Verge, plusieurs sources lui auraient signifié que le géant américain travaillerait sur son propre appareil de réalité augmentée, un produit qui répondrait actuellement au nom de code Projet Iris.

Le rapport affirme par ailleurs que plusieurs prototypes sont actuellement en test dans un centre de Google sans la baie de San Francisco. À l’heure actuelle, dans la forme “choisie” par Google, l’appareil ressemble à un masque de ski et n’aurait pas besoin d’une connexion filaire pour fonctionner. Si cette information est avérée, ce ne serait donc pas la première tentative de Google en ce qui concerne les casques.

Google et Apple devraient (encore) se faire concurrence

La firme de Mountain View avait fait parler d’elle, et pas uniquement en bien, il y a quelques années lorsqu’elle avait lancé ses Google Glass, mais le produit n’avait finalement pas été commercialisé auprès du grand public. Google avait aussi tenté de s’immiscer sur le marché de la réalité virtuelle avec son Google Cardboard, mais là encore, l’accueil fut assez mitigé. Difficile, à ce stade, de savoir si Apple et Google auront davantage de chance cette fois-ci avec la réalité augmentée, mais peut-être le grand public est-il aujourd’hui plus prêt pour ce genre de technologie qu’il ne l’était il y a 6 ou 7 ans. Il va falloir patienter poru avoir la réponse.