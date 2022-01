Google travaillerait déjà sur un nouveau Chromecast avec Google TV

Un nouveau Chromecast avec Google TV en préparation ? Avec des améliorations au niveau de la vidéo et peut-être du stockage ?

Il existe aujourd’hui un grand nombre de solutions pour profiter de ses contenus audio/vidéo sur ses différents appareils dans la maison. Google propose une solution pour le moins efficace et très facile d’utilisation avec son Chromecast. Et il semblerait que la firme de Mountain View travaille sur un nouveau modèle. Au menu, des améliorations notables quant à la vidéo.

Un nouveau Chromecast avec Google TV en préparation ?

Google ne suit aucun planning prédéfini concernant la sortie de ses modèles de Chromecast – il est par exemple encore possible aujourd’hui d’acheter le modèle 1080p datant de plusieurs années -, mais l’entreprise américaine pourrait être plus agressive très bientôt avec le modèle disposant de Google TV. En effet, selon 9to5Google, l’entreprise travaillerait déjà sur une nouvelle génération de Chromecast avec Google TV. En fouillant dans de la documentation et du code, le nom de code “Boreal” aurait été découvert, et 9to5Google croit savoir que ce nouveau hub media sous Android TV pourrait être lancé plus tard dans le courant de l’année.

Avec des améliorations au niveau de la vidéo et peut-être du stockage

Le leak en question ne mentionne aucune spécification, mais il est presque évident qu’une nouvelle unité de traitement avec un support vidéo plus important fasse son apparition. XDA et d’autres auraient appris qu’Android TV nécessiterait une prise en charge du format vidéo AV1 à compter du 31 mars prochain, et celui-ci est actuellement absent du Chromecast avec Google TV. La firme américaine pourrait aussi utiliser cette opportunité pour répondre à l’un des principaux griefs à l’encontre de ce produit, à savoir son stockage plus que modeste.

Si cette information est avérée, se posera alors la question de savoir s’il s’agit d’un modèle qui viendrait remplacer purement et simplement le Chromecast existant ou si celui-ci viendra compléter la gamme en étant plus puissant encore. Cela étant dit, étant donné que le Chromecast actuel est déjà compatible avec la 4K HDR, un remplacement semble plus probable. Il est en tous les cas clair que les modifications doivent être suffisamment importantes pour que Google utilise un nouveau nom de code – celui-ci étant normalement conservé lorsque les modifications sont mineures -. À suivre !