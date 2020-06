Google travaille sur un correctif pour le fond d’écran maudit

L’autre jour, nous apprenions qu’une image était capable de faire planter dans les grandes largeurs un smartphone Android. De prime abord, c’est une image on ne peut plus ordinaire mais celle-ci est pourtant “maudite”. Lorsqu’elle est déclarée en tant que fond d’écran sur un smartphone Android, elle fait planter l’appareil. Dans certains cas, le téléphone devient même totalement inutilisable.

Pour l’heure, le seul conseil que l’on peut donner est de ne pas utiliser le fond d’écran en question mais il semblerait que Google travaille sur un correctif. L’information a été découverte dans les forums de AOSP, une discussion dans laquelle le représentant de Google Wu Ahan semble confirmer qu’un correctif est en cours d’élaboration pour corriger ce problème. Selon le post en question, il semblerait que Google soit même déjà en train de d’envisager une solution en interne. Difficile de savoir ce correctif sera efficace ou si Google doit encore le tester à plus grande échelle. Impossible aussi, et surtout, de savoir quand le correctif sera disponible.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant de ce bug, il semblerait que la cause soit le profil de couleurs codé dans l’image en question. Ce profil est différent de la majorité des profils utilisés dans les écrans. Tous les appareils ne sont pas affectés par ce bug. Le Google Pixel 4 XL, par exemple, n’a aucun problème avec cette image mais le Pixel 3 XL plante. Selon les témoignages des utilisateurs, il semblerait aussi que les appareils Samsung soient particulièrement affectés. Dans tous les cas, si vous voyez l’image ci-dessous circuler et que vous êtes tenté(e) d’en faire votre fond d’écran, passez votre chemin. Ne prenez pas de risque !

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020