Google Traduction s’offre son propre widget iOS

Google Traduction se met à jour sur iOS et devient disponible dans un widget.

Si vous utilisez Google Traduction assez régulièrement et si vous avez un iPhone, vous pourriez être d’apprendre que la firme de Mountain View vient de publier une mise à jour de son application. La nouvelle version vient ajouter la possibilité de profiter de la fonctionnalité principale, à savoir la traduction, directement depuis un widget sur votre écran d’accueil iOS.

Grâce à l’implémentation de ce widget, les utilisateurs auront un accès direct et rapide à certaines fonctionnalités, comme le mode caméra qui permet aux utilisateurs de traduire le texte qu’ils voient dans les images, sur une photographie, par exemple, ou un menu, un panneau, etc. Cela permet aussi aux utilisateurs de démarrer le mode conversation qui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, permet à deux personnes de parler chacun leur langue et de voir leurs paroles traduites en temps réel dans la langue de leur interlocuteur.

Le fait que Google Traduction existe en tant que widget est en tous les cas une très bonne chose, très utile, particulièrement dans la mesure où les versions récentes d’iOS permettent aux utilisateurs de placer ces widgets directement sur l’écran d’accueil. Cela rend plus facile l’accès aux fonctionnalités, parfait si l’on voyage dans un pays étranger et que l’on a besoin souvent et rapidement d’un outil de traduction, sans devoir relancer l’application à chaque fois.

Avoir un widget permettra d’économiser de nombreuses actions, et donc du temps, au quotidien. Bien que cette mise à jour n’apporte par de nouvelles fonctionnalités en soi, c’est un ajout très bienvenu que de voir arriver ce widget, un ajout qui devrait plaire nombre d’utilisateurs. La nouvelle version devrait déjà être déployée, peut-être même s’est-elle installée automatiquement sur votre iPhone. Si ce n’est pas le cas, allez faire un tour sur l’App Store.