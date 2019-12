Google Traduction s’améliore sensiblement en mode hors-ligne

Google Traduction existe depuis longtemps, très longtemps. Et le service n'a eu de cesse de s'améliorer. Aujourd'hui, il propose des résultats très corrects, notamment grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et ce n'est pas fini.

Google Traduction est un outil fascinant. Malheureusement, l’un des principaux inconvénients est que, la plupart du temps, vous aurez besoin d’une connexion à Internet pour obtenir des résultats pertinents et exploitables. Ceci parce que la grande majorité du traitement est effectuée sur des serveurs de Google. Autrement dit, si vous souhaitez avoir la meilleure traduction possible, il vous faut être connecté à Internet, par la data ou le Wi-Fi, peu importe…

Google Traduction améliore son mode hors-ligne

Le géant de Mountain View est parfaitement conscient que tout le monde n’est pas toujours connecté à Internet, ce qui explique pour l’application propose un mode hors-ligne. Et la bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que ce mode vient de s’améliorer. Selon Google, de nombreuses améliorations ont été apportées à Google Traduction en mode hors-ligne. Sur certaines langues, la qualité de la traduction a ainsi pu être améliorée de 20%.

Ses traductions, évidemment, mais ajoute aussi des translitérations

Dans un post publié sur son blog, l’entreprise écrit :” La traduction hors-ligne va s’améliorer : désormais, dans 59 langues la traduction hors-ligne est 12% plus précise, en moyenne, avec de meilleurs choix de mots, de grammaire et de structure de phrases. Dans certaines langues comme le japonais, le coréen, le thaïlandais, le polonais et le hindi, les gains atteignent plus de 20%.” En plus d’améliorer la traduction hors-ligne en elle-même, Google a aussi ajouté des translitérations pour certains caractères avec lesquels les utilisateurs pourraient ne pas être familiers : “Il peut être particulièrement difficile de prononcer et d’épeler certains mots dans des langues qui sont écrites avec des alphabets que l’on ne maîtrise pas. Pour vous aider dans ces cas-là, Google Traduction offre des translitérations, qui donnent un équivalent dans un alphabet que vous connaissez.“