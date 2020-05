Les enceintes connectées ont beaucoup évolué ces dernières années. Elles ont même d'ailleurs donné naissance à une nouvelle catégorie de produits, les Smart Display, des enceintes connectées avec écran. Et Google veille à proposer la meilleure expérience possible.

Ces dernières années, nombre de marques ont opéré la transition de l’enceinte connectée vers le Smart Display. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit là d’une enceinte connectée avec un écran intégré permettant notamment de passer des appels vidéo, de regarder des vidéos, d’observer qui est à la porte, etc. Un produit qui pourrait être très utile au quotidien, encore faut-il que l’expérience utilisateur soit parfaite…

Google teste une nouvelle interface pour ses Smart Display

Pour les utilisateurs qui se débrouillent moins bien avec les technologies modernes, les Smart Display peuvent sembler relativement peu intuitifs. Particulièrement les plus anciennes générations qui ont déjà des difficultés à appréhender le concept de smartphone. Pour faciliter encore les usages, et favoriser l’adoption, Google annonce aujourd’hui démarrer le test d’une nouvelle interface utilisateur auprès des résidents de la communauté Merrill Gardens à Washington à qui la firme de Mountain View a fait cadeau de 1 000 Nest Hub Max.

Pour proposer une expérience utilisateur encore simplifiée

Selon le communiqué officiel : “Les équipes ont créé une nouvelle expérience que nous testons avec les résidents de Merrill Gardens. Ceux-ci auront accès à une liste de contacts préchargés, pourront passer des appels vidéo plus facilement. Il y a aussi les cartes ‘Que pouvez-vous faire ?’ qui servent de raccourcis pour afficher un bulletin météo, mettre une alarme ou jouer des sons relaxants.” Basiquement, cette nouvelle interface veut rendre le Smart Display plus simple d’utilisation avec des raccourcis directs vers les fonctionnalités les plus courantes plutôt que de n’y voir là qu’un cadre photo numérique amélioré. De ce que l’on peut en juger via les images disponibles, l’objectif semble atteint. Difficile cependant de savoir quand cette nouvelle expérience sera accessible à tout un chacun. Si vous avez l’intention d’offrir un Smart Display à vos grands-parents, voilà qui est en tous les cas intéressants.