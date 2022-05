Google teste un système Street View plus petit et modulaire

Google Street View fête son quinzième anniversaire et la firme de Mountain View partage plusieurs nouveautés.

Street View pour Google Maps fête ses 15 ans cette semaine et Google profite de l’anniversaire pour partager un certain nombre de mises à jour, y compris concernant le matériel utilisé. La plus intéressante pour les utilisateurs, par contre, est la possibilité de remonter le temps dans Street View avec Google Maps pour Android ou iOS. L’option existe depuis longtemps sur la version web, mais elle arrive aujourd’hui pour la première fois sur les apps mobiles. Et l’utilisation est simple : il suffit d’aller dans Street View, de tapoter n’importe où sur l’image pour afficher les détails de la localisation et vous verrez une option “voir davantage de dates”.

Évidemment, cela n’est possible que pour les endroits que Google n’a vu plusieurs fois. Autrement dit, cette remontée dans le temps sera bien différente selon les adresses. La firme de Mountain View explique par ailleurs que la fréquence de scan pour Street View dépend de nombreux facteurs, dont la fréquence des changements dans la zone, sa popularité et la difficulté d’y accéder. Street View avait d’abord été lancé à San Francisco, New York, Las Vegas, Miami et Denver. Ces villes ont logiquement le plus d’historique.

Celles et ceux qui s’intéressent au matériel utilisé par Google pour obtenir ses données Street View, sachez que le géant américain annonce une grosse évolution de son système de caméra. Ce dernier, en photo ci-dessus, dispose des mêmes capacités – résolution et traitement – que les voitures traditionnelles Street View, mais avec un appareil de 7 kg seulement “environ de la taille d’un chat domestique”. L’entreprise espère pouvoir ainsi cartographier plus facilement les zones difficiles, comme la jungle amazonienne.

Avec un système si compact, il sera plus facile à Google de le déployer dans davantage de zones. Il peut aller n’importe où et être monté sur n’importe quel type de véhicule. Tant qu’il y a des barres toit, c’est bon, selon Google. Et ce nouveau système est modulaire et personnalisable.

Il servira de système de base. Par exemple, Google explique que celui-ci n’a pas les scanners LiDAR que l’on trouve normalement dans les voitures Street View qui circulent dans les villes, mais ceux-ci peuvent être ajoutés en cas de besoin. Ce système est en cours de test, il devrait être déployé totalement dans le courant de l’année 2023.

Enfin, Google ajoute quatre nouvelles collections d’images Street View. Les Pyramides de Méroé au Soudon, Le dôme de Milan, Les Invalides de Paris et Les Ferries de Sydney (celle-ci arrive plus tard). Le Dôme, par exemple, montre l’intérieur de la plus grande cathédrale d’Italie ainsi que l’extérieur, et il est possible de faire une visite virtuelle des Invalides de Paris. Direction le blog de Google pour découvrir tout cela.