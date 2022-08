Google teste un moyen de lancer un jeu en streaming directement depuis les résultats de recherche

Google teste le lancement d'une partie en cloud gaming depuis la page de résultats de recherche. Une fonctionnalité pas limitée à Google Stadia qui pourrait faciliter l'adoption de la technologie.

L’une des choses qui pourra aider à l’adoption du cloud gaming, c’est en rendant l’accès le plus simple possible. Cela passe par la possibilité de lancer une partie sans s’en rendre compte, ou presque. Pour ce faire, Google teste aujourd’hui un moyen de démarrer une partie depuis un simple clic sur la page de résultats d’une recherche, et ce, même si ce n’est pas sur la propre plate-forme Stadia du géant.

Google teste le lancement d’une partie en cloud gaming depuis la page de résultats de recherche

Le test en question, découvert par Bryant Chappel de The Nerf Report, permet non seulement aux gens de lancer directement un jeu sur Stadia, mais cela fonctionne aussi avec Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now et Amazon Luna. Si vous êtes sélectionné(e) pour le test et que vous cherchez un jeu sur l’une de ces plates-formes (comme Destiny 2 ou Halo Infinite), vous devriez voir un bouton Jouer dans le panneau d’information. En cliquant dessus, cela va soit lancer le jeu, soit vous emmener sur la page de lancement du jeu sur la plate-forme de cloud gaming adéquate.

Une fonctionnalité pas limitée à Google Stadia

The Verge et 9to5Google ont pu voir la fonctionnalité à l’œuvre. Ce dernier précise que les résultats de recherche peuvent même indiquer si un jeu est en essai limité ou s’il est disponible gratuitement dans le cadre de l’abonnement premium.

Il n’est pas très surprenant de voir la firme de Mountain View tester une telle fonction. Pendant plusieurs années, les géants de la tech ont montré aux utilisateurs qu’ils pouvaient regarder des films et des séries TV directement depuis les résultats de recherche. Par exemple, si vous avez un abonnement Netflix et que vous cherchez Stranger Things sur Google, vous pouvez commencer à regarder la série en un seul clic.

qui pourrait faciliter l’adoption de la technologie

Finalement, avec le recul, il est un peu étrange de constater que Google n’a pas proposé cette fonctionnalité pour Stadia depuis le début pour promouvoir son service de cloud gaming. Et d’un autre côté, le store de Stadia n’a pas eu de fonctionnalité de recherche dédiée pendant un an et demi, preuve supplémentaire que la plate-forme n’est pas vraiment parmi les priorités du géant américain. Quoi qu’il en soit, Stadia est toujours bien vivant, Google n’a pas l’intention de l’abandonner et ajoute même, peu à peu, de nouvelles fonctionnalités.