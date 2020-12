Google teste un mode sombre pour ses recherches sur desktop

Il y a quelques années, le mode sombre n'était qu'une mode. Aujourd'hui, force est de constater qu'il s'agit d'une vraie fonctionnalité, presque banale finalement. Et on l'attend encore ici et là.

Le mode sombre est devenu assez rapidement populaire dans nos applications et autres services en ligne dans la mesure où il a tout de même plusieurs avantages à offrir. Les géants s’y sont vite mis, et aujourd’hui, ce serait presque une fonctionnalité de personnalisation standard. Pourtant, ce mode sombre est encore absent sur certains services et applications utilisés au quotidien par des millions d’utilisateurs. C’est le cas notamment de la recherche Google sur desktop.

Google test un mode sombre pour ses résultats de recherche

Le mode sombre se retrouve plus souvent sur les appareils mobiles que sur nos ordinateurs. Cela ne veut pour autant pas dire que le mode sombre sur desktop n’est pas utile. D’ailleurs, Apple l’a bien compris en intégrant justement un mode sombre dans son macOS. Et aujourd’hui, il semblerait que Google teste une telle fonctionnalité pour la version desktop de ses services de recherche.

en mode desktop

Avec ce mode sombre, Google va changer la couleur du fond d’écran de ses pages de recherches et de résultats de recherche en noir. Les couleurs des textes et des liens vont elles aussi changer pour mieux ressortir et offrir une expérience plus agréable. Tout le reste sera inchangé. Autrement dit, il s’agirait là uniquement d’un changement assez superficiel. Étant donné qu’il ne s’agit là que d’un test, il est impossible de savoir si cette fonctionnalité sera proposée un jour au grand public, encore moins quand.

Google ne dispose actuellement pas de nombreux services ayant un tel mode sombre. YouTube fait partie de cette courte liste mais la majorité de ses services n’ont pas vraiment de mode sombre. Il est possible d’opter pour un thème sombre sur Gmail, certes, mais cela ne saurait être qualifié de mode sombre à proprement parler.

Voilà en tous les cas une nouveauté intéressante qui pourrait plaire à nombre d’utilisateurs qui travaillent en faible luminosité et qui pourraient avoir des difficultés avec un fond blanc. Espérons que ce test soit concluant. À suivre !