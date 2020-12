Google supprime le mode astrophotographie avec l’ultra grand-angle sur ses Pixel 5 et 4a 5G

Les smartphones Google Pixel ont un certain nombre d'avantages à faire valoir, notamment en ce qui concerne la photographie. Tout n'est cependant pas toujours rose.

Si vous cherchez un smartphone très performant en termes de photographie, vous pouvez regarder du côté des appareils Google Pixel. Les derniers modèles en date, les Google Pixel 5 et 4a 5G, sont très réussis sur ce segment. Ils bénéficient tous deux de composants très évolués et surtout de tout le savoir-faire logiciel du géant américain sur le sujet. Cela étant dit, certains choix peuvent être assez discutables.

Google empêche l’astrophotographie avec les capteurs grand angle

Année après année, Google a revu sa copie en ce qui concerne ses smartphones Pixel. Parfois, le résultat fut bon, parfois un peu moins. Avec les Google Pixel 5 et 4a 5G, nous sommes clairement sur une bonne année. En photo, ces deux modèles impressionnent, c’est le moins que l’on puisse dire. Notamment en mode astrophotographie. Malheureusement, Google a décidé de l’amputer d’une possibilité.

Lorsque Google lançait ses Pixel 5 et 4a 5G il y a quelques mois, il était possible d’utiliser le mode astrophotographie avec n’importe lequel des objectifs du module principal. Mais ce n’est plus le cas. Après la mise à jour de l’application Caméra par Google en novembre dernier, la communauté d’utilisateurs de Pixel a découvert récemment que ce mode astrophotographie n’était plus possible avec les objectifs ultra-grand angle des Pixel 5 et 4a 5G. Google n’a pas commenté cette décision de supprimer cette fonctionnalité mais la page de support dédiée, mise à jour récemment, confirme ce changement : “sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5, l’astrophotographie ne fonctionne qu’avec une configuration en zoom égale ou supérieure à 1x.”

Difficile de comprendre pourquoi Google a décidé de brider ainsi sa fonctionnalité d’astrophotographie mais comme Gizmodo le précise, une explication possible serait que les clichés obtenus avec les grand angle ne sont pas suffisamment bons. Une conversation sur la page d’aide montre plusieurs images pour comparaison et il s’avère que celles prises par les capteurs grand angle sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G tirent vers le vert et intègrent beaucoup de bruit. Les utilisateurs de Pixel ne semblent pas très nombreux à se plaindre de ce changement mais tout de même. Google a été contacté sur le sujet, nous mettrons à jour cet article si le géant de Mountain View explique officiellement sa décision.