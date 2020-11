Google Stadia : une rétrospective pour le premier anniversaire de la plateforme cloud gaming

Déjà un an que le géant du web Google tente de démocratiser le streaming de jeux vidéo avec Stadia.

Si Google Stadia a bien du mal à s’imposer et se démarquer sur le marché du cloud gaming malgré la réduction de 10 euros sur un jeu au choix et l’offre d’un abonnement Stadia Pro pendant un mois pour les nouveaux utilisateurs, l’équipe éditoriale et marketing se satisfait du mieux qu’elle peut avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux jeux, des partenariats pour des exclusivités et la création/rachat de trois studios au cours des 12 derniers mois :

Plus de 100 mises à jour de la plateforme et fonctionnalités ajoutées telles que le support sans fil de la manette Stadia sur tous les écrans, contrôles tactiles sur Android, de nouvelles fonctionnalités Stadia Enhanced Features (Crowd Play beta, Crowd Choice, Stream Connect, State Share beta) et partage de captures d’écrans sur mobile et web

Plus de 80 jeux disponibles depuis le lancement, avec un objectif de plus de 135 jeux d’ici la fin de l’année 2020 (des jeux AAA d’éditeurs partenaires tels que Room Eternal, Marvel’s Avengers et Cyberpunk 2077, des jeux adorés des joueurs tels que Grid, Playerunknown’s Battlegrounds et Destiny 2, 15 jeux exclusifs ou en avant-première, “First on Stadia”, tels que Orcs Must Die! 3, Super Bomberman R Online et Risk of Rain 2, des week-ends gratuits sur des titres tels que The Division 2, Borderlands 3 et The Crew 2 ainsi que des démos gratuites avec Pac-Man Mega Tunnel Battle, Humankind et Immortals Fenyx Rising)

Plus de 65 jeux disponibles gratuitement avec Stadia Pro depuis le lancement, dont 31 disponibles en novembre 2020

Les fonctionnalités Crowd Choice, Crowd Play et Stream Connect disponibles dans des jeux tels que The Division 2, Super Bomberman R Online et Dead by Daylight

Le programme Stadia Experiments, les jours gratuits, les démos et les early access pour vous permettre de tester les nouvelles fonctionnalités et de jouer à vos jeux préférés aussi rapidement que possible

L’acquisition de Typhoon Studios, des partenariats avec Harmonix, Supermassive Games et Uppercut Games, l’ouverture de studios Stadia Games & Entertainment à Montréal et Los Angeles

Les nouveautés de Google Stadia