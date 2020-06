Google Stadia : une nouvelle conférence est datée, des annonces de jeux sont attendues

Une quatrième édition du Stadia Connect se tiendra 14 juillet prochain. La promesse est toujours la même, à savoir découvrir les nouveaux jeux qui arriveront dans le courant de l’année sur Google Stadia. Si les annonces d’il y a deux mois n’étaient pas vraiment impressionnantes, il ne faut pas s’attendre à mieux pour les prochaines semaines… La communication du géant américain Google peine a donner de la crédibilité au service de jeux vidéo en streaming. Les exclusivités first-party ne se sont toujours pas montrées, les opportunités de rachats sont difficilement trouvables et enfin les offres sont moins intéressantes que celles de Shadow ou Nvidia GeForce Now. Pour le moment, la firme de Mountain View se contente de rassembler les partenariats avec différents acteurs majeurs de l’industrie vidéoludique, comme Electronic Arts et évidemment Ubisoft.

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE

— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020