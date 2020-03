Google Stadia : une exclusivité avec Splash Damage et un programme pour les indépendants

Le studio britannique Splash Damage va collaborer avec le géant du web Google pour produire une exclusivité sur la plateforme cloud gaming Stadia.

Si le catalogue de Google Stadia va seulement s’enrichir d’ici un ou deux ans avec plusieurs exclusivités grâce à Stadia Games & Entertainment et Typhoon Studios, la firme de Mountain View va également faire intervenir Splash Damage (Brink, RAD Soldiers, Dirty Bomb) comme studio externe pour créer une licence totalement inédite : “Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons sur un titre exclusif en partenariat avec Google Stadia. Chez Splash Damage, nous cherchons toujours à innover, et nous sommes toujours à la recherche de partenaires et de plateformes qui nous permettent de le faire. Nous sommes de grands fans de Stadia depuis son annonce et nous avons été étonnés par la technologie et la passion pour les jeux de l’équipe de Stadia. Nous sommes impatients de vous en dire plus sur ce projet dans les mois à venir.”

Google veut attirer les développeurs indépendants sur Stadia

En plus de recruter des grands noms de l’industrie vidéoludique, ouvrir des filiales ou encore faire des acquisitions pour renforcer Stadia, la société américaine Google lance officiellement le programme “Stadia Makers”. Ce dernier s’adresse principalement aux jeunes talents qui travaillent en indépendant. En fonction de l’expérience et du projet, Google s’engage à fournir jusqu’à cinq kits de développement, une participation financière (montant inconnu) et une assistance technique dédiée à Unity. Les développeurs doivent en contrepartie développer via le moteur Unity 2019.3 (ou une version ultérieure) et rendre le jeu disponible sur Stadia, mais pas forcément en faire une exclusivité.