Google Stadia : un partenariat avec Electronic Arts est annoncé

L'éditeur américain Electronic Arts pactise avec le géant du web Google pour étoffer le catalogue de la plateforme cloud gaming Stadia.

Phil Harrison, manager général et vice-président chez Google, et Andrew Wilson, CEO d’Electronic Arts, ont officialisé un partenariat a l’occasion du nouveau Stadia Connect : “Le cloud offre de nouvelles possibilités de jeu excitantes. En collaborant avec Google Stadia, nous avons l’opportunité de proposer des expériences créatives et innovantes sur une nouvelle plateforme passionnante (…) Nous sommes heureux de voir une partie des plus gros titres Electronic Arts sur Stadia.”

You heard right: @EA's biggest franchises are coming to Stadia! — Stadia (@GoogleStadia) April 28, 2020

Cinq jeux Electronic Arts sur Google Stadia

Dans l’immédiat, seulement cinq jeux vont arriver d’ici les prochains mois sur le service de jeux vidéo en streaming de la firme de Mountain View :

Star Wars Jedi : Fallen Order, le jeu solo d’action-aventure à la troisième personne de Respawn, est prévu pour une sortie sur Stadia d’ici la fin de l’année.

Les nouveaux FIFA et Madden NFL sont prévus sur Stadia pour cet hiver

Deux titres encore inconnus suivront en 2021

Pour mémoire, Google Stadia est une plateforme qui permet de jouer aux jeux vidéo sur un téléviseur (via un Chromecast), un ordinateur portable ou de bureau, ainsi que sur une sélection de smartphones ou tablettes tactiles (exclusivement Android pour le moment) : “Vous pouvez acheter des jeux et en profiter jusqu’en 1080p/60fps, ou bien souscrire à l’abonnement Stadia Pro qui permet aux joueurs de jouer à une sélection de jeux jusqu’en 4K/60fps et en HDR, tout en bénéficiant de jeux gratuits chaque mois. Les jeux EA seront disponibles à l’achat.“