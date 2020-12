Google Stadia : Thunderful Group (Zoink Games, Image & Form Games) développe une exclusivité pour la plateforme cloud gaming

Si le géant américain Google a déjà fait appel a plusieurs studios comme Splash Damage (Outcasters), Harmonix (jeu ou logiciel musical), Uppercut Games et Supermassive Games (jeu d’horreur au format épisodique avec des choix) pour renforcer le catalogue du service de jeu vidéo en streaming Stadia avec des titres originaux et exclusifs, un nouvel acteur de l’industrie vidéoludique a accepté de mettre une partie des effectifs de ses studios sur un nouveau projet dédié uniquement à Google Stadia.

Play the biggest games right this instant in all their glory on Stadia. Try it out for yourself by signing up for a one month free trial of #StadiaPro today: https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/NaEeHxmHtd

— Stadia (@GoogleStadia) November 21, 2020