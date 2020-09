Google Stadia sur iPhone, c’est possible, et facilement !

Le jeu vidéo en streaming est une superbe avancée technologique qui permet de jouer partout, ou presque, avec des appareils très peu performants. Encore faut-il que ceux-ci autorisent ce genre de service. Ce n'est pas franchement le cas d'Apple à l'heure actuelle.

Le streaming de jeu vidéo est encore relativement jeune. À tel point que les géants de la tech cherchent à verrouiller le marché. Apple aimerait, comme toujours, garder la main-mise sur ce segment. Si la firme de Cupertino a récemment fait une concession en autorisation de tels services sur son App Store, il n’est pas encore possible officiellement de profiter de Stadia, xCloud ou GeForce Now sur son iPhone ou iPad. Officieusement par contre, il y a une solution.

Profiter de Google Stadia sur iPhone, c’est possible facilement

En effet, un membre du subreddit Stadia a passé quelque temps à tester plusieurs pistes pour tenter de jouer au service de streaming de jeux vidéo de Google sur son iPhone. Nombre de ces solutions requièrent actuellement d’installer des fichiers IPA mais Zachary Knox, alias /u/zmknox, a mis au point ce qui semble assurément la solution la plus facile à utiliser.

Celle-ci passe par une application de navigateur totalement gratuite baptisée Stadium. Une application à télécharger directement depuis l’App Store. Une fois que vous aurez configuré un certain nombre de paramètres, et que vous vous serez authentifié avec votre compte Google, l’application vous emmènera sur la page de démarrage de Stadia chaque fois que vous la lancerez. Zachary Knox précise aussi que l’application ne contient aucune publicité et ne réalise aucun tracking des utilisateurs.

Un autre utilisateur répondant au pseudonyme de /u/GrayBayPlay a posé les fondations nécessaires pour utiliser une manette externe dans une application de navigateur iOS plein écran. De fait, vous pouvez jouer aux jeux Stadia sur votre iPhone avec une manette Xbox One ou Sony DualShock 4.

Grâce à l’application Stadium sur l’App Store notamment

Selon les premiers tests, il s’avère que Stadium fonctionne assez bien. Il est possible de jouer dans de bonnes conditions au multi de Marvel’s Avengers, le tout de manière très fluide, sans aucun lag au niveau de la manette. Le fait de pouvoir télécharger l’application depuis l’App Store directement est vraiment agréable. Nul besoin de suivre des procédures relativement complexes comme la plupart des autres alternatives actuelles.

Il est possible cependant que Apple décide de retirer Stadium de l’App Store mais l’application en question n’est pas spécifiquement conçue pour l’utilisation de Stadia. La fiche sur l’App Store ne mentionne d’ailleurs pas du tout le service.

Difficile de savoir si Stadia et xCloud arriveront un jour de manière totalement officielle sur iOS, et encore moins quand. Microsoft déclarait récemment que les conditions demandés par Apple pour proposer un service de streaming de jeux vidéo offraient aux joueurs une “mauvaise expérience” sur iPhone. Cela étant dit, le géant de Redmond a commencé à tester son remote play sur iOS, une fonctionnalité permettant de jouer à ses propres jeux Xbox One (et bientôt Xbox Series X/S) directement sur iPhone.

Amazon, quant à lui, semble avoir trouvé un moyen de contournement. Son futur service de streaming de jeux Luna fonctionnera sur iOS en tant que progressive web app.

Dans le même temps, la semaine dernière, le navigateur d’Apple Safari a ajouté la prise en charge de la manette Stadia en bêta. Mais uniquement pour la version macOS du navigateur.