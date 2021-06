Google Stadia s’ouvre bientôt aux appareils Google TV et Android TV via Chromecast

D’ici plusieurs semaines, le service de streaming jeu vidéo Google Stadia sera jouable sur des millions de téléviseurs Google TV et Android TV. Dans l’immédiat, et principalement dès le 23 juin prochain, Stadia de Google sera pris en charge par Chromecast avec Google TV, Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G), Nvidia Shield TV, Nvidia Shield TV Pro, les solutions de streaming FHD/UHD de Onn, Philips 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TVs ainsi que Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4. Pour profiter de la plateforme cloud gaming, il suffit d’installer l’application Stadia depuis le Play Store et de la lancer depuis les applications du téléviseur.

Android TV Google TV

🤝

Stadia

The games you love, now on even more screens you own.

Stadia's coming to Chromecast with Google TV, plus compatible Android TV devices, landing on June 23. Details: https://t.co/X6mEvsEGvd pic.twitter.com/Qu8QzDgc95

— Stadia (@GoogleStadia) June 7, 2021