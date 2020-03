Google Stadia : Shannon Studstill quitte Santa Monica Studio et prend les rênes d’un nouveau studio

En plus d'une structure à Montréal (Canada), Stadia Games and Entertainment s'installe également à Playa Vista (États-Unis) avec à sa tête Shannon Studstill.

Jade Raymond, vice-présidente et directrice de Stadia Games and Entertainment (division jeux vidéo de Google pour la plateforme cloud gaming Stadia), annonce le recrutement de Shannon Studstill en provenance de Santa Monica Studio (Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) et la création d’une filiale aux USA : “Le nouveau studio Stadia Games and Entertainment à Playa Vista, en Californie, sera dirigé par une vétérane de l’industrie. Celui-ci se concentrera sur la production de jeux exclusifs en utilisant de nouvelles mécaniques de jeu, des façons créatives de jouer ensemble et des modèles d’interaction uniques que nous commençons à peine à explorer. Bien que nous ne soyons pas encore prêts à partager des plans de jeu spécifiques, soyez assurés que nous écoutons ce que les joueurs veulent et que nous ajoutons nos twists propres à Stadia pour créer de nouvelles licences et expériences. Je suis fan de Shannon depuis longtemps et j’admire son travail primé à la tête de Sony Santa Monica Studio (God of War). Elle possède une vaste expérience du développement de produits et de la direction créative, mais surtout, elle est une visionnaire qui, en tant que directrice de studio, dirigera et inspirera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Stadia !”

So excited to build and support a new team of creatives @GoogleStadia!! https://t.co/MdhixOdXCu — Shannon Studstill (@StudstillS) March 4, 2020

L’avenir de Google Stadia se veut être radieux

En attirant la directrice de Santa Monica Studio et la productrice exécutive du dernier God of War, Jade Raymond souhaite gommer les erreurs de Google au plus vite pour imposer Stadia sur le long terme. Le recrutement devrait encore s’intensifier d’ici les prochaines semaines : “Stadia Games and Entertainment se propose de changer notre façon de jouer, de profiter et de créer des jeux vidéo. Avec Stadia, les possibilités créatives sont illimitées. Mais nous ne pouvons pas construire ces expériences sans une équipe talentueuse de game designers, d’artistes et d’écrivains (…) Stadia est conçu pour être la seule destination pour toutes nos façons de jouer. Il est essentiel de recruter des talents qui non seulement réussissent à fournir le meilleur contenu du secteur, mais qui ont également des idées créatives sur la façon d’adopter cette nouvelle façon unique de créer. Construire un studio de classe mondiale pièce par pièce est une opportunité unique que vous n’obtenez pas souvent dans l’industrie du jeu. Et nous voulons le faire avec vous.“