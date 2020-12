Google Stadia s’étend dans de nouveaux pays pour attirer plus de joueurs

Alors qu’un lancement au Japon et en Australie est toujours en préparation, même si les négociations trainent avec certains opérateurs, Samuel Peterson, directeur du développement des affaires EMEA (Europe Middle East & Africa) de Stadia, annonce la disponibilité de la plateforme cloud gaming du géant américain Google dans davantage de pays : “Nous avons lancé Stadia afin de rendre les jeux vidéo plus accessibles que jamais. Pas besoin de vous procurer un nouvel ordinateur ou une nouvelle console, Stadia fonctionne avec le matériel que vous possédez déjà, à savoir un ordinateur portable ou fixe, téléphone compatible, ou une tablette et n’importe quelle manette compatible que vous possédez déjà. Stadia vous permet de lancer vos jeux immédiatement, sans téléchargement ni mise à jour. Des millions de nouveaux utilisateurs vont pouvoir jouer à leurs jeux préférés sur Stadia puisque la plateforme est désormais disponible dans huit nouveaux pays européens. Si vous résidez en Autriche, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie ou Suisse, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur Stadia.com. L’accessibilité à Stadia sera déployée dans ces pays au cours des 24 prochaines heures”

Stadia is now available in even more countries! Check out our blog for the latest countries added and all the details: https://t.co/yUbxBfgBE6

🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇰🇨🇭

