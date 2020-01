Google Stadia prépare sa révolution

La plateforme cloud gaming de Google va s'améliorer tout au long de l'année avec de nouvelles fonctionnalités, un meilleur contenu et surtout plus d'exclusivités.

Disponible depuis novembre dernier, Google Stadia n’a pas satisfait grand monde alors que la promesse était d’avoir ce qui se faisait de mieux dans le jeu vidéo. Une véritable claque pour le géant du web qui pensait pouvoir s’imposer rapidement avec une offre ridiculeusement pauvre surtout face à Shadow de Blade. Conscient de son échec, malgré quelques ajustements (mise à jour de tous les Ultras Chromecast, ajout de Google Assistant et des succès, début de Stream Connect avec Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, offre d’un Buddy Pass supplémentaire pour les membres fondateurs), la firme de Mountain View est prête à se relever pour 2020 avec de meilleures intentions : “Nous prévoyons de proposer plus de 120 jeux sur Stadia, dont plus de dix au cours du seul premier semestre de l’année qui ne seront disponibles que sur Stadia lors de leur lancement. Les joueurs peuvent également s’attendre à ce que plus de fonctionnalités arrivent au premier trimestre et au-delà. Un avantage clé de notre plateforme est que nous pouvons ajouter ces fonctionnalités sans aucune mise à jour ou téléchargement.”

Google présente les nouveautés à venir sur Stadia

Support 4K

Aide pour le jeu via navigateur web

Rendre davantage de téléphones Android compatibles avec Stadia

Le jeu sans fil avec le Stadia Controller

Typhoon Studios rejoint Stadia Games & Entertainment

Google a décidé de se renforcer pour Stadia en faisant l’acquisition d’un studio indépendant fondé par deux anciens d’Ubisoft. Alex Hutchinson et Reid Schneider vont ainsi retrouver Jade Raymond et Sébastien Puel, des amis qui ont également travaillé chez l’éditeur français : “L’équipe de Typhoon va rejoindre notre premier studio Stadia Games and Entertainment à Montréal (…) Elle continuera de travailler pour le lancement d’ici fin janvier de Journey to the Savage Planet sur plusieurs plateformes. En attendant, notre priorité sera d’intégrer Typhoon Studios dans Stadia Games and Entertainment. Nous sommes ravis d’accueillir cette équipe incroyablement talentueuse dans la famille Google (…) En travaillant avec certains des meilleurs créateurs de jeux au monde, nous avons appris qu’un studio réussi se résume à des gens formidables qui ont une vision pour exécuter les meilleures idées. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui partagent notre passion et notre vision pour l’avenir du jeu vidéo, c’est pourquoi je suis ravi que Typhoon Studios rejoigne Stadia Games and Entertainment.”

We are thrilled to be joining the team at Google to work with the Stadia Games and Entertainment team, making great games with great people!https://t.co/jQziDKcANv — Typhoon Studios (@Typhoon_MTL) December 19, 2019

Reid Schneider, cofondateur et producteur exécutif, s’exprime sur cette nouvelle aventure : “C’est une très bonne nouvelle pour nous, l’équipe est très excitée d’avoir l’opportunité de faire des jeux exclusifs pour Stadia. La technologie est si impressionnante, et ils aiment le genre de jeux que nous faisons. Ce qui les attirait, c’est que nous ayons bâti une belle équipe, une petite équipe qui peut obtenir des résultats excitants et développer une bonne chimie.“