Google Stadia : plus de 100 jeux seront ajoutés cette année

Le streaming a le vent en poupe, qu'il s'agisse de vidéo, de musique ou même de jeux vidéo. Et l'un des plus arguments de vente reste le catalogue.

Pour assurer le succès d’un service de streaming, quel qu’il soit, outre l’interface, les fonctionnalités et la prise en charge des différentes plates-formes, il convient de proposer un catalogue le plus étoffé possible. Sans quoi, les utilisateurs seront réticents à s’abonner, d’une part, et iront probablement voir ailleurs, d’autre part. Google en est parfaitement conscient et fait son possible pour enrichir celui de sa plate-forme Stadia.

Plus de 100 jeux feront leur apparition sur Stadia cette année

Si Google veut faire de Stadia un vrai succès, l’un des aspects à prendre en considération, c’est le catalogue. Il est absolument vital de proposer un catalogue de jeux riche aux joueurs. Et pour celles et ceux qui auraient actuellement l’impression que celui-ci manque de titres, vous pourriez vouloir faire preuve d’encore un peu de patience. En effet, Google promet que plus de 100 jeux arriveront sur la plate-forme Stadia cette année.

Des genres aussi divers que variés

Selon l’annonce faite sur les forums Stadia, “durant les prochaines semaines et prochains mois, les joueurs peuvent s’attendre à voir arriver de tout, des RPG bourrés d’action à des titres compétitifs en passant par des jeux de plate-forme pour les plus agiles. […] Ces jeux ne sont qu’une portion des 100 et plus qui seront ajoutés au total pour nos joueurs en 2021, pour partager, pour l’expérience et pour jouer entre amis.”

Dès ce mois-ci, un certain nombre de titres seront ajoutés au catalogue. Ceux-ci seront suivis par davantage de jeux en mars, etc. Et tous ces ajouts cumulés, nous devrions donc arriver à plus de 100 sur la plate-forme. Google avait précédemment annoncé qu’il ne développerait plus de jeux en son propre nom pour Stadia, le géant américain se reposera donc sur les titres développés par d’autres développeurs.

Et c’est peut-être la meilleure décision, finalement. Cela permettra à Google de se concentrer au maximum sur Stadia en tant que service plutôt que de diviser ses ressources et tenter de développer des jeux, ce pour quoi la firme de Mountain View n’est pas vraiment reconnue aujourd’hui.