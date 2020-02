Google Stadia ouvre ses portes aux smartphones de Samsung, Razer et Asus

Depuis son lancement en novembre dernier, et en dehors des tablettes exécutant Chrome OS, les téléviseurs et les ordinateurs, Google Stadia tournait exclusivement sur les Google Pixel 2/2XL, Pixel 3/3XL, Pixel 3a/3a XL et Pixel 4/4XL. L’une des principales faiblesses du service de streaming vidéoludique du géant américain de l’internet commence à se résoudre et voit le nombre d’appareils Android augmenter de manière significative dès aujourd’hui avec les Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Razer Phone, Razer Phone 2, Asus ROG Phone et ASUS ROG Phone 2.

Starting February 20, you can play Stadia with even more phones. ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones, including the Samsung S20 line, are all supported.

For the full list of compatible phones, check out our blog → https://t.co/1eUhssl649 pic.twitter.com/LoA6aiXF9V

— Stadia (@GoogleStadia) February 18, 2020