Google Stadia montre Cyberpunk 2077 en 4K

Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo très, très attendu. Aujourd'hui, c'est Google qui le met en avant sur sa plate-forme de streaming de jeux Stadia. Et en 4K s'il vous plaît !

Dire que Cyberpunk 2077 est un jeu très attendu est un doux euphémisme. Nous avons déjà eu l’occasion de voir certaines séquences sur des PC équipés de cartes graphiques RTX, sur la génération précédente de consoles et même sur les PS5 ou Xbox Series X, via la rétrocompatibilité. Aujourd’hui, les intéressés peuvent s’offrir un petit aperçu de ce à quoi ressemble le jeu sur Google Stadia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est impressionnant !

Cyberpunk 2077 se dévoile en 4K sur Google Stadia

Google vient de publier un trailer de 5 minutes qui offre un énième aperçu du jeu de CD Projekt Red avant son grand lancement officiel le 10 décembre prochain. Même si vous n’avez pas l’intention d’y jouer sur Stadia, la vidéo ci-dessous est intéressante dans la mesure où elle est disponible en 4K. Acheter Cyberpunk 2077 sur Stadia est une bonne option si vous n’avez pas de PC suffisamment puissant pour en profiter en haute qualité ou si vous voulez aller plus loin encore que ce que le jeu peut proposer sur PS4 et Xbox One. Toujours est-il que, selon les mots du co-PDG de CD Projekt Red Adam Kicinski, les performances sur ces deux consoles sont “étonnamment bonnes”, et avec la configuration minimale sur PC, le résultat est aussi très intéressant.

Et c’est assez éblouissant !

Google aimerait bien évidemment que vous achetiez le jeu sur Stadia, à tel point que le géant de Mountain View offre un bonus assez sympathique. Si vous achetez le titre sur Google avant le 17 décembre prochain, la firme américaine vous fera parvenir un Stadia Premiere Kit. Ce pack comprend une manette Stadia blanche, un Chromecast Utra et un mois d’abonnement à Stadia Pro si vous n’êtes pas encore abonné. L’abonnement premium de Stadia permet notamment de profiter du jeu en 4K, si vous avez une connexion à internet suffisamment rapide et stable.

Précision importante : si vous souhaitez démarrer le jeu sans rien en savoir, ne regardez pas la vidéo ci-dessous dans la mesure où celle-ci contient certains spoilers quant au scénario.