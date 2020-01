Google Stadia : les utilisateurs en ont déjà marre

Le manque de suivi du géant américain Google pour la plateforme cloud gaming Stadia fait réagir les joueurs.

Si les audiences de Google Stadia sont de plus en plus basses, certains utilisateurs de la plateforme cloud gaming déplorent l’absence de communication. Sur Reddit, plus de 8000 joueurs ont mis en avant une publication appelant la firme de Mountain View à réagir via des votes positifs : “Maintenant que la date de renouvellement de chacun approche, je pense qu’il est temps que nous décrivions les problèmes et tentions d’obtenir une sorte de réponse de l’équipe Google qui inspire plus de confiance que ce que nous avons vu jusqu’à présent (…) 120 jeux sont censés arriver, mais aucun n’a été révélé jusqu’à présent (…) Le téléphone Pixel reste le seul téléphone Android avec la fonctionnalité Stadia. Il n’y a toujours aucune mention d’iOS, de la base Stadia ou du partage familial (…) Rien dans la gestion de la communauté par Stadia n’exclut une certaine excitation ou un véritable lien avec la communauté. Par conséquent, la communauté s’affaiblit en termes d’excitation et de connexion. Si cette plateforme meurt, ce ne sera pas à cause des jeux ou de la technologie (…) L’absence de communication réelle n’aide pas à dissiper l’idée que ce service ne va tout simplement pas fonctionner comme il a été promis.”

La réponse de Google

Visiblement alertés par les nombreux reproches des utilisateurs de Stadia, un membre de l’équipe de communication de Google a tenté d’apporter une réponse : “Merci à tous d’avoir pris le temps de donner votre avis. Toutes les préoccupations que vous avez exprimées sont tout à fait valables, et je comprends d’où viennent vos frustrations. Personne n’aime être laissé dans l’ignorance. Bien que je n’aie pas de mises à jour à partager pour l’instant, je peux vous promettre que je lis et continuerai à lire les commentaires publiés“. C’est à se demander si Google Stadia va réellement décoller, surtout que xCloud de Microsoft propose une bêta largement plus performante que ce service.

Deux nouveaux entrants dans le catalogue de Google Stadia

Gylt, le thriller de Tequila Works, et Metro Exodus seront offerts dès le mois de février prochain pour les abonnées de la formule Pro (9,99 euros par mois) de Stadia. Celle-ci permet d’ailleurs de bénéficier de 60% de réduction sur Mortal Kombat 11 jusqu’au 5 février, 40 % de promotion sur Just Dance 2020 et 60% sur Trials Rising jusqu’au 4 février.