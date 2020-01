Google Stadia : les studios tiers doivent réagir

Google estime que les développeurs ont la responsabilité de communiquer sur les jeux qui arriveront sur la plateforme cloud gaming Stadia.

Face à la grogne des joueurs concernant le suivi fantomatique de Google Stadia, le géant du web avait réagi timidement… Un responsable de la communication de Google a finalement laissait entendre que si les utilisateurs de Stadia veulent plus de jeux, les développeurs doivent annoncer et proposer des jeux par leur propre initiative : “Nous comprenons le désir d’en savoir davantage sur les jeux. Après tout, c’est de cela qu’il s’agit… les jeux. Bien sûr, les 120 titres ne seront pas tous annoncés par l’équipe de Stadia, car nous laissons aux éditeurs le soin de faire l’annonce de leurs licences et des plateformes sur lesquelles ils apparaîtront – tout comme nous le ferons avec le contenu exclusif pour Stadia. Il y a beaucoup de raisons pour que ce soit le bon moment d’annoncer ces jeux – que ce soit des promotions ou des évènements prévus, la préparation du titre, la proximité de la première démo jouable ou encore les exigences des actionnaires. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de publication et de développement. Nous sommes là pour les soutenir dans tous les domaines.”

Les promesses de Google pour Stadia

Dans sa mise à jour du Nouvel An, l’équipe en charge de Google Stadia a déjà promis que la résolution 4K et la prise en charge de la manette sans fil lors de la lecture sur les navigateurs, la prise en charge de téléphones Android supplémentaires et des fonctions d’assistant supplémentaires devraient toutes être opérationnelles d’ici la fin mars. A noter que les abonnés pourront ajouter Gylt et Metro Exodus à leur collection le mois prochain, ce qui portera à sept le nombre total de jeux inclus (s’ils réclament Samurai Showdown et Rise of the Tomb Raider avant le 31 janvier).

Les personnes qui ont acheté l’édition des fondateurs ont reçu un abonnement de trois mois à Stadia Pro. À l’approche de la date de renouvellement, Google est sous pression pour convaincre les joueurs de s’abonner à nouveau. Certains joueurs réclament l’offre de plusieurs mois afin d’essayer une dernière fois le service avec l’ensemble de ses fonctionnalités.