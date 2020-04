Google Stadia : les nouveaux jeux seront annoncés dans une conférence dès demain

Le géant du web Google va relancer le Stadia Connect (événement numérique avec des vidéos pré-enregistrées) avec une troisième édition à partir du 28 avril prochain à 18h (heure française) afin de faire un point sur l’avenir de Stadia et ses jeux. Alors que le service de jeux vidéo en streaming de la firme de Mountain View est en perte de vitesse depuis son lancement, et même en cette période de confinement à cause du Covid-19, des partenariats, des rachats et des créations de studios ont été annoncé depuis plusieurs semaines.

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3

— Stadia (@GoogleStadia) April 24, 2020