Google Stadia lance Party Stream, pour diffuser ses sessions de jeu avec ses amis

Google Stadia est encore bien en vie, et le service continue de s’étoffer. Le géant américain a proposé un certain nombre de mises à jour qui viendront simplifier le streaming des parties. XDA Developpers rapporte que Stadia dévoilera très bientôt une toute nouvelle fonctionnalité baptisée Party Stream qui, comme son nom l’indique, permet aux joueurs de diffuser de manière privée leur session avec un maximum de neuf autres utilisateurs, lesquels peuvent décider de jouer ou simplement regarder. Les utilisateurs peuvent profiter des fonctions de party chat de Stadia durant ces streams, y compris des réactions emoji et vocales. Un porte-parole de Google a confirmé l’information à Engadget par email.

Stadia permet déjà aux joueurs de partager directement leurs sessions de jeu sur YouTube. La fonctionnalité Party Stream convient tout à fait aux joueurs qui ne veulent pas diffuser leurs parties au monde entier, mais qui préfèrent partager cela avec quelques-uns de leurs amis. Nous avons déjà vu des plates-formes comme Discord (avec sa fonction Go Live) se lancer sur ce segment particulier du streaming. Party Stream évite aussi aux joueurs Stadia d’avoir à utiliser Twitch pour partager leurs sessions avec leurs amis, ce qui nécessite de télécharger un encodeur tiers.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités proposées aux joueurs, on citera la possibilité de changer d’appareil au beau milieu d’une partie sans mettre fin à une diffusion en direct. Par exemple, vous pouvez commencer à streamer une partie Stadia depuis votre PC et la reprendre sur votre appareil Android sans interrompre la diffusion.

Selon XDA Developers, le déploiement de Party Stream a déjà démarré et devrait être achevé. Si ce n’est pas le cas, celui-ci devrait l’être dans les prochains jours. Gardez cependant bien à l’esprit que la fonctionnalité est pour l’heure limitée au desktop et aux appareils Android. Nul doute qu’elle sera disponible dans un futur proche à davantage d’appareils.