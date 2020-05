Google Stadia : la manette peut désormais être utilisée sans fil sur PC via Chrome

La plateforme cloud gaming Google Stadia prend enfin en charge le sans fil du Stadia Controller sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Petit à petit, le service de jeux vidéo en streaming Stadia du géant américain Google s’améliore malgré l’important retard sur la concurrence qui ne fait visiblement pas peur à Phil Harrison (Sony, Microsoft, Infogrames/Atari) et ses équipes : Vous pouvez maintenant utiliser le Stadia Controller pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre Stadia Controller à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. Il est possible de relier votre Stadia Controller à Stadia.com via votre réseau Wi-Fi et jouer sans connexion par câble USB-C“. Le Stadia Controller est aussi utilisable en sans fil sur tous les smartphones et tablettes (iOS/Android), du moment que le navigateur Chrome est disponible.

Les manettes de jeu et les devices compatibles avec Google Stadia

A noter que sur le site officiel de Stadia, il est précisé que la plateforme cloud gaming de la firme de Mountain View permet de jouer avec diverses manettes de jeu (clavier et souris/manette DualShock 4/manette Xbox One/manette Xbox One Elite/manette Xbox Adaptive Controller/manette Xbox 360/manette Nintendo Switch Pro) sur un ordinateur, un téléviseur (avec un appareil Chromecast Ultra) et plusieurs appareils mobiles (Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL/Samsung S8, S8+, S8 Active et Note 8/Samsung S9, S9+ et Note 9/Samsung S10, S10+, Note 10 et Note 10+/Samsung S20, S20+ et S20 Ultra/OnePlus 8, 8 Pro/Asus ROG Phone et ROG Phone 2/Razer Phone et Razer Phone 2).

Moonshine Studios encense Google

Jamie King, cofondateur et game designer de Moonshine Studios, revient sur sa collaboration avec Google pour proposer le party game Get Packed sur Stadia : “Il y a d’abord eu la rencontre avec notre éditeur Coatsink lors d’un meeting en 2018. Le courant est très rapidement passé entre notre petite équipe et ce petit label britannique indépendant, si bien que nous avons rapidement travaillé ensemble après cela. En ce qui concerne Stadia, c’est grâce au directeur de Coatsink, Tom Beardsmore si nous en sommes là aujourd’hui. Il a eu l’occasion de présenter aux équipes de Google plusieurs titres dont Get Packed. Les personnes qui travaillent sur Stadia sont des gens passionnés et visiblement ils sont tombés amoureux du jeu. Google a été d’un soutien sans faille. Il nous a permis de contourner les problèmes de physique que nous avions rencontrés durant nos premiers travaux. Nous avons pu repousser les limites dans ce domaine ainsi que dans le rendu graphique sans avoir peur de pénaliser les petites configurations. Réaliser un jeu sur Stadia c’est aussi avoir la certitude que les serveurs ont les reins solides et qu’ils peuvent ainsi supporter un jeu très gourmand en ressource sans sourciller et surtout sans que les joueurs subissent des lags.“