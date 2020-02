Google Stadia : la fin des trois premiers mois gratuits approche, un point sur l’abonnement Pro

La firme de Mountain View répond aux interrogations des joueurs sur Stadia et son abonnement Pro avec une foire aux questions.

Cela fait pratiquement trois mois que certains utilisateurs de Google Stadia peuvent avoir accès gratuitement à l’abonnement Pro (9,99 euros par mois, 4K sur les téléviseurs et haute définition sur les PC ainsi que certains téléphones et tablettes, 60fps, son surround 5.1 sur les téléviseurs et son stéréo sur certains téléphones et tablettes, accès à des jeux supplémentaires gratuits ajoutés régulièrement et remises exclusives sur certains achats de jeux) de la plateforme cloud gaming du géant du web. L’expérience étant décevante pour de nombreuses personnes, certains se demandent ce qu’il adviendra si l’abonnement n’est pas renouvelé. Google apporte des réponses :

Si vous décidez de vous désabonner de votre abonnement Stadia Pro, votre compte basculera sur la version gratuite de Stadia lorsque vous atteindrez la date de renouvellement de votre abonnement. Votre abonnement Stadia Pro sera automatiquement renouvelé, il n’y a donc pas de déchéance de votre abonnement, sauf si vous annulez de vous-même

Vous perdrez l’accès à vos jeux Stadia Pro revendiqués, mais vous conserverez l’accès aux jeux que vous avez achetés dans la boutique Stadia

Vous aurez toujours la possibilité d’acheter des jeux dans la boutique Stadia et d’y jouer

Si vous décidez de vous réinscrire à Stadia Pro, vous retrouverez l’accès à vos jeux revendiqués précédemment, ainsi que votre progression pour ces jeux. De plus, si vous décidez d’acheter à la carte l’un de vos jeux Stadia Pro précédemment revendiqués dans la boutique Stadia, vous retrouverez l’accès à toutes vos données et vos progressions enregistrées bien sûr !

Vous perdrez la possibilité de jouer à des jeux en 4K, HDR et également le son surround 5.1

Au cours des prochains mois, toute personne dans nos 14 pays de lancement qui n’a pas acheté une édition Premiere ou reçu un Buddy Pass pourra accéder gratuitement à Stadia

Les jeux SteamWorld rejoignent le catalogue de Google Stadia

Les titres SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech de Image & Form seront bientôt disponibles sur la plateforme de streaming vidéoludique de Google :